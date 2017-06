Entdeckungen um die Ecke Oelsen wird oft übersehen. Bei Naturfreunden ist der kleine Ort aber ein Tipp. Die Bergwiesen sind nicht ohne Grund geschützt.

Die Wanderer vom Verein Sächsischer Heimatschutz hatten auf ihrer Tour zu den Oelsener Bergwiesen besonders großen Zulauf. © Foto: Oettel

Wenn über 50 Leute einer Einladung zum Wandern folgen, dann muss es schon um ein besonderes Ziel gehen. Die Ortsgruppe Bad Gottleuba-Oelsen des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz war am Sonnabend selbst über diese Resonanz erstaunt. Vor allem das breite Altersspektrum erfreute die Organisatoren.

Kristian Kastell gelang es trotz der Größe der Gruppe, einen detaillierten Einblick in die Unterschiede von Bergwiesen und landwirtschaftlich genutzten Wiesenflächen zu geben, sagt Rainer Oettel, einer der Teilnehmer. Der Lohmener und die anderen staunten über den Artenreichtum der Pflanzenwelt auf den geschützten Bergwiesen. Neben einer Vielzahl von Gräsern und Blumen bewunderten sie auch die seltene Feuerlilie und das Knabenkraut sowie Exemplare der ähren- und kugelförmigen Teufelskralle.

Die Wald- und Wiesenflächen bei Oelsen wurden schon in der DDR unter Naturschutz gestellt. Bis vor sechs Jahren umfasste dieses Gebiet reichlich 132 Hektar. Danach wurde es auf rund 515 Hektar fast vervierfacht und heißt seither Naturschutzgebiet Mittelgebirgslandschaft um Oelsen heißen. Die größten Flächen liegen in den Tälern und an den Hängen der Gottleuba und des Mordgrundbaches. Die Ortsgruppe des Sächsischen Heimatschutzes kümmert sich um die Pflege und den Erhalt und darum, dass viele davon erfahren. (SZ/sab)

