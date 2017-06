Entdeckermeile in der Turnhalle Bei der 7. Ausbildungsbörse in Heidenau gibt es eine Premiere. Die soll Schülern die Entscheidung für die Zukunft erleichtern.

Sechsmal ist die Ausbildungsbörse gewachsen, das soll auch im verflixten siebenten Jahr so weitergehen. Deshalb gibt es am 11. August eine Neuerung. Neben den Informationsständen der Firmen und Einrichtungen wird es noch praktischer. Die Entdeckermeile bietet Aktionen zum Selbstmachen und Probieren. Außerdem soll das Außengelände der Turnhalle an der Goethe-Oberschule mehr genutzt werden, zum Beispiel, um Maschinen und Geräte zu zeigen, die drinnen keinen Platz haben.

„So soll ein noch intensiverer Dialog mit den Schülern möglich sein“, sagt Tino Schwabe von der Barmer GEK, der die Veranstaltung organisiert. Es gehe darum, den Schülern die Chancen und Anforderungen nahezubringen, die eine Ausbildung in einem Unternehmen der Region mit sich bringt. Genau das ist nämlich das Anliegen der Ausbildungsbörse seit Anfang an: dass Schüler und Firmen der Region zueinanderfinden. Mit zehn Betrieben hatte es angefangen, inzwischen sind um die 30 dabei. Nach der Zwangspause nach dem Brand gehört auch die Galvanik Heidenau wieder dazu.

Die Ausbildungsbörse richtet sich an die Schüler in Heidenau und Dohna. Sie findet immer am Freitag in der ersten Schulwoche nach den Sommerferien statt. Das ist diesmal der 11. August. In und um die Turnhalle der Oberschule auf der Ernst-Thälmann-Straße können sich Firmen an diesem Tag zwischen 18 und 20 Uhr präsentieren. (SZ/sab)

