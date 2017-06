Entdecker-Tour durch den Meißner Wald Erstmals nach der Schlammflut 2013 hat es wieder Waldjugendspiele gegeben. Für die Grüne Lunge der Stadt gibt es zwei gute Nachrichten.

Nach drei Jahren ohne Waldjugendspiele konnten sich Grundschüler jetzt wieder an mehreren Stationen im Stadtwald ausprobieren und dabei Punkte sammeln. © Claudia Hübschmann

Ein kräftiges Blasen ins Jagdhorn, schon ist den Mitarbeitern vom Sachsenforst die Aufmerksamkeit von über 60 Kindern sicher. Viertklässler der Questenbergschule und von der Grundschule Niederau stehen an diesem sonnigen Vormittag, sortiert nach Gruppen, vor den zwölf Experten in Sachen Ökosystem Wald. Der verantwortliche Revierförster Ronald Ennersch und der Leiter des Staatsbetriebs Sachsenforst Markus Biernath haben zur Neuauflage der Waldjugendspiele geladen.

Am Eingang zum Stadtwald westlich der Talstraße haben sich Forstleute, Schüler, Lehrer und Meißens Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) versammelt. „Wir sind froh, dass wir zum ersten Mal nach der Schlammflut 2013 Wege und Baumbestände so in Ordnung gebracht haben, dass wir den Schülern die Besonderheiten des Waldes wieder näher bringen können“, sagt Ennersch. Er kümmert sich um die Bewirtschaftung der circa 100 Hektar Waldfläche Meißens. Die Waldjugendspiele – ein Gemeinschaftsprojekt von Freistaat und der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald – bringen 6 000 Schülern in Sachsen seit 1998 die Gesetze des Waldes spielerisch nahe.

Bevor die Kinder sich auf den Weg durch den Stadtwald machen und in viereinhalb Stunden verschiedene Stationen durchlaufen – zum Beispiel Gegenstände in einer Fühlbox erraten, das Wissen zum Thema Jagd testen oder beim sogenannten Hirschlauf am schnellsten sein – , hat der Meißner OB noch eine frohe Botschaft in petto. Einst habe es am Eingang zum Wald einen beliebten Spielplatz gegeben. Dieser werde zurückkehren.

„Wir wollen mit dem Bau des Spielplatzes noch in diesem Jahr beginnen. Wenn ihr das nächste Mal mit euren Eltern die schönen Wege durch den Stadtwald geht, werdet ihr vielleicht schon die ersten Arbeiten verfolgen können“, sagt das Stadtoberhaupt an die Schüler gerichtet. Diese machen sich anschließend jeweils in Gruppenstärke mit ihren Lehrern auf den Weg. Ronald Ennersch steht derweil an einer Station und beantwortet wechselweise die Fragen der Schüler und der SZ.

Gefragt, wie es denn dem Stadtwald insgesamt gehe und welche Tiere besonders häufig anzutreffen sind, sagt der Revierförster: „Ich bin mit der Entwicklung des Waldes sehr zufrieden. Der Laubmischwald-Bestand konnte zuletzt durch gezielte Erntearbeiten verjüngt werden. An mehreren Stellen kann wieder mehr Sonnenlicht an den Waldboden gelangen und die nächste Generation von Bäumen fördern.“

Vor allem Eiche, Ahorn und Hainbuchen bestimmten das Aussehen des Stadtwaldes. „Vermehrt anzutreffen sind Dachse und Waschbären“, sagt Ennersch und zeigt auf einen bewohnten Dachsbau unweit eines Waldweges. Die Populationen der beiden Kleinraubtiere seien zwar zuletzt gewachsen. Aber nicht dramatisch. Andere Tierbestände wie Reh- oder Schwarzwild seien nicht zurückgegangen. Inwieweit Singvögel unter Waschbären oder Dachsen litten, sei für das nicht zusammenhängende Gebiet des Stadtwaldes schwer zu sagen, so Ennersch.

In Sachen Forstarbeit gebe es in den nächsten Monaten und Jahren einiges zu tun. „Wir befinden uns in einem Zehn-Jahres-Plan. Der bezieht sich nicht nur auf die Holzernte, sondern zum Beispiel auch auf das Aufforsten einiger Ackerböden am Waldesrand oder ein besseres Wegenetz“, sagt der Förster. Die Begehbarkeit des Waldes sicherzustellen und dort, wo sie schwer möglich ist zu vereinfachen, sei eine der größten Herausforderungen.

Dabei soll es 2018 speziell um den Wegebau, im Jahr darauf um das Aufforsten von Ackerböden gehen. „Außerdem wollen wir 24 Hektar alte Fichten zugunsten von Laubbäumen ersetzen“, sagt Ennersch, der die Situation im Meißner Wald insgesamt positiv bewertet. Ein Problem nennt er aber dann doch: „Auf den zentralen Wegen lassen die Leute kaum Müll liegen. Aber am Waldrand befinden sich Gartenanlagen. Aus den Gärten landet zu viel Müll im Wald“. Einige Schüler, die am Waldjugendtag teilgenommen haben, wird er für diese Problematik sicher sensibilisiert haben.

