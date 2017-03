Entblößer in der Sparkasse

Jugendliche rufen rechte Parolen Bautzen. Eine Gruppe Jugendlicher ist Montagabend durch die Bautzener Karl-Marx-Straße gelaufen und hat dabei rechte, verbotene Parolen gerufen hat. Dabei wurden sie von einer Zeugin beobachtet, die dies der Polizei meldete. Das Dezernat Staatsschutz hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Die Ermittler suchen weitere Zeugen, die die Personengruppe gesehen hat oder einzelne Personen kennen. Hinweise nimmt das Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion in Görlitz, Telefon 03581 468-100, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Unfall auf der Autobahn Burkau. Ein Auffahrunfall hat sich am Donnerstagmorgen auf der Autobahn, zwischen den Abfahrten Burkau und Ohorn, ereignet. Weil einer der Beteiligten weitergefahren ist, ermittelt die Polizei jetzt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen. Der 50-jährige Fahrer eines Fiat Ducato hatte gegen 4.45 Uhr das Bremsen der vor ihm fahrenden Lasters zu spät bemerkt und war aufgefahren. Der Transporter war anschließend nicht mehr fahrbereit, der Fahrer blieb unverletzt. Der Lkw-Fahrer setzte jedoch seine Fahrt anzuhalten fort. Zeugen, die die Kollision beobachtet haben oder Hinweise zu dem beteiligten Lkw geben können, werden gebeten, sich im Autobahnpolizeirevier unter Telefon 03591 367-0 zu melden.

Betrunken Unfall verursacht Wilthen. Auf einen haltenden Toyota Hilux ist Mittwochnachmittag der Fahrer eines Mitsubishi in Wilthen gefahren. Der 40-jähriger Fahrer des Pickups hatte in einer Einfahrt an der Neukircher Straße gestoppt, als der 65-Jährige das offenbar übersah. Die 52-jährige Beifahrerin des Toyota sowie die beiden Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme stellten Beamte des Polizeireviers Bautzen Alkoholgeruch in der Atemluft des 65-Jährigen fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,8 Promille. Die Polizisten begleiteten den Mann zur Blutentnahme und stellten seinen Führerschein sicher. An den beiden Wagen entstand Schaden in Höhe von insgesamt 10.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit der Gefährdung des Straßenverkehrs befassen.

Stromkabel gestohlen Bautzen. Diebe waren in der Nacht zu Mittwoch in Bautzen auf einem Baustellengelände am Ziegelwall zugange. Die Täter entwendeten etwa 120 Meter Starkstromkabel sowie drei beschädigte Transformatoren im Wert von 3.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einbrecher nehmen Bargeld mit Crostwitz. Ein Einbruch hat sich in zwischen Montag- und Dienstagabend in einem Bauernhof an der Nucknitzer Dorfstraße ereignet. Die Täter hatten leichtes Spiel, die Türen des Wohnhauses waren unverschlossen. Aus einem Büroraum entwendeten sie zwei Umschläge, in denen sich jeweils vierstellige Bargeldbeträge befanden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.