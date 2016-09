Entblößer ermittelt und Hühnerschuppen abgebrannt In Bad Muskau führte die genaue Personenbeschreibung einer älteren Dame zum Ermittlungserfolg und beim Brand Donnerstagnacht in Weißwasser kann eine Brandstiftung noch nicht ausgeschlossen werden.

Bad Muskau. Nach umfangreichen Ermittlungen haben Beamte des Kriminaldienstes in Weißwasser eine sexuelle Belästigung aufgeklärt. Die Tat geschah am Nachmittag des 16. September im Unterpark in Bad Muskau. Ein zunächst Unbekannter hatte vor den Augen einer 79-Jährigen mit seinem Geschlechtsteil gespielt. Die Seniorin informierte daraufhin die Polizei.

In einer Zeugenvernehmung konnte die Frau den Beamten eine ausführliche Personenbeschreibung des Täters geben. Diese führte die Ermittler auf die Spur eines 39-jährigen Deutschen.

Die Untersuchungen zu dem Geschehen dauern an. In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei nach weiteren Zeugen. Wer die Tat oder ähnliche Handlungen um den 16. September in und um Bad Muskau beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Weißwasser unter der 03576 262-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

In der Nacht zu Freitag wurden Polizei und Feuerwehr auf die Heinrich-Heine-Straße in Weißwasser gerufen. Hier brannten ein Schuppen, ein Hühnerstall und mehrere Bäume. Die Kameraden der Feuerwehr löschten die Flammen. Zurück blieb ein Sachschaden von etwa 1 000 Euro. Vier Hühner kamen durch das Feuer ums Leben. Nach den ersten Erkenntnissen kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Ein Brandursachenermittler untersucht den Ort des Geschehens im Verlauf des Freitags. (szo)

