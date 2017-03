Entblößer an der Bushaltestelle In Kamenz sorgte am Donnerstagnachmittag ein Mann für jede Menge Aufregung. Die Polizei nahm ihn fest.

© dpa (Symbolfoto)

Für einigen Ärger sorgte am Donnerstagnachmittag ein Mann in Kamenz.

Der aus Bangladesch stammende 34-Jährige setzte sich an eine Bushaltestelle an der Macherstraße, öffnete dort seine Hose und zeigte sein Geschlechtsteil. Währenddessen war ein Schulbus mit Kindern an die Haltestelle gefahren. Anschließend trat der Mann an einen haltenden Opel heran und versuchte, in den Wagen einer 58-Jährigen einzusteigen. Als ihm dies nicht gelang, trat er gegen das Auto und klappte den Seitenspiegel um. Kurz darauf versuchte er, an der Neschwitzer Straße in das Auto einer 31-Jährigen einzusteigen. Zeugen riefen die Polizei.

Eine Streife des örtlichen Reviers griff den Mann auf einem Parkplatz an der Macherstraße auf. Der stark Alkoholisierte ließ sich nicht beruhigen und bespuckte und beleidigte die Beamten. Die Polizisten nahmen den Mann in Gewahrsam und fertigten Anzeigen. (szo)

zur Startseite