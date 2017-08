Entbindungs-Erfahrungen Viele Mütter haben auf einen SZ-Aufruf reagiert und von ihren Erfahrungen in Riesas Geburtsklinik erzählt.

Liegen die Kleinen auf der Neugeborenenstation, ist für die Mutter oft das Schwerste überstanden. Viele Frauen fühlen sich bei der Entbindung in der Riesaer Geburtsklinik gut betreut – aber nicht alle, wie Reaktionen auf einen SZ-Aufruf zeigen. © Symbolfoto: W. Grubitzsch/dpa

Riesa. Mehr als drei von vier Müttern würden das Riesaer Krankenhaus empfehlen, wenn es um eine Entbindung geht. Das sagt jedenfalls eine aktuelle Studie der Krankenkassen AOK und Barmer, in der die Zufriedenheit mit verschiedenen Geburtskliniken ermittelt wurde. Bei der Studie wurden 250 Mütter befragt, die in Riesa ein Kind auf die Welt gebracht haben. Die SZ hatte sich bei Facebook nach den Erfahrungen von Müttern mit der Riesaer Geburtsklinik gefragt – und hat darauf eine Vielzahl an Zuschriften mit ganz unterschiedlichen Erfahrungsberichten erhalten. Einen Auszug daraus lesen Sie hier.

Lisa-Marie Reißig-Schneeweiß: „Ich habe vor einem Dreiviertel Jahr in Riesa entbunden und werde da nie wieder entbinden! Ich hatte Blasensprung, und die Wehen waren mal da und mal nicht. Ich lag 26 Stunden in den Wehen, bis meine kleine Prinzessin endlich da war! 26 Stunden in Angst und Bange, weil die Herztöne in der Wehe schlechter wurden. Und da hat niemand drauf geguckt.“

Olivia Runge: „Ich habe im Januar in Riesa mein Kind zur Welt gebracht und kann mich echt nicht beschweren. Während der Geburt und auch der Tage im Krankenhaus immer bestens betreut.“

Nadine Buhlig: „Bei meinen beiden Mädchen war ich damals total zufrieden. Geburtsjahr 2007 und 2009. Bei meinen Söhnen 2012 und 2016 gab’s nur noch Kummer und Ärger.“

Marina Hofmann: „(...) Mein nächstes Kind wird in Riesa definitiv nicht zur Welt kommen. (...) Es ist jetzt 1 Jahr her und manche Sätze, die da gesagt wurden, kann ich heute noch 1:1 wiedergeben. Ich denke, solange es keine Komplikationen gibt, kann man bestimmt nicht meckern, aber in jedem anderen Fall sollte man doch ’ne andere Klinik aufsuchen. (...)“

Claudia Strauß: „Über die Hebammen und den Kreißsaal kann ich nix Schlechtes sagen. Auch die Vorgespräche mit dem Arzt waren sehr gut. Ich hatte eine Risikogeburt (...). Es lief alles wunderbar und bei dem Vorgespräch konnte mir der Arzt auch die letzten Zweifel restlos nehmen. Es war eine super Geburt.“

Linda Wilde: „Also über die Hebammen kann ich nix Schlimmes sagen. Aber wir haben zum Vorgespräch hundertmal auf meine Allergien hingewiesen und auch zur Geburt. Und ich konnte wirklich nicht mehr nach 10 Stunden und wollte eine PDA (Schmerzbetäubung, Anm. d. Red.) haben. Da ist der Ärztin aufgefallen, dass ich die nicht nehmen darf. Ich habe keine Schmerzmittel bekommen und war am Ende (...). Das Ende vom Lied: Nach zwei Stunden Betteln, Schreien und Weinen wurde ein Notkaiserschnitt gemacht. (...)“

Nicole Przybille: „Ich habe auch vor anderthalb Jahren meine Tochter in Riesa zur Welt gebracht, per Kaiserschnitt. Ich bin mit dem Krankenhaus, den Hebammen und den Schwestern sowie mit den Ärzten voll zufrieden. Alle sind sehr lieb und nett, ich kann mich nicht beschweren; wir waren beide, also meine kleine Tochter und ich, dort gut auf gehoben.“

Claudia Reiche: „Zwei Geburten in Riesa. Kreißsaal und Hebammen top. Station und Ärzte ein Desaster. Keine Auskünfte, keinen Respekt, keine Organisation. Von 2013 bis 2017 hat sich nichts geändert. Nie wieder!“

Mandy Schmidt: „Habe meine vier Kinder in Riesa bekommen. Immer super zufrieden (...)!“

Marie-Luoise Nemack: „(...) Bei meiner Diagnose Gebärmutterhalsverkürzung sollte ich erstmals stationär. Doch keiner konnte mir sagen, wie es weiter geht. (...) Bei den Ärzten kam es drauf an, wen man hatte. Es gibt gute, es gibt schlechte. Die Station (...) hatte meine Akte, mehr aber auch nicht. Zum Tag der Geburt hatte ich eine wirklich sehr nette Hebamme. (...) Nur als mein Kind da war , habe ich mir mehr Zeit gewünscht. (...) Aber es waren nicht mehr als fünf Minuten, dann wurde er gemessen, gewogen und angezogen. Und dann kam heraus, dass seine Werte nicht OK sind. (...) Dann musste ich auch gleich aus dem Kreißsaal raus, weil eine zum Einleiten und eine andere als Notfall kam. Es kam mir vor wie ein Rauswurf. Auf der Station bekam ich dann meinen Sohn endlich und ich hatte eine topp Schwester. (...) Im Großen und Ganzen war ich zufrieden, nur das Familiäre hat mir gefehlt, dass man sich dort wirklich gut aufgehoben fühlt.“

Doreen Donath: „Ich habe ein Kind in München geboren und eins in Riesa und ich muss sagen, in Riesa hab ich mich um einiges wohler gefühlt. Sie haben sich super um alles gekümmert.“

