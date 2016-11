Enso sucht in Schulen Energiesparer

Die Enso Energie Sachsen Ost AG ruft Schulen in Ostsachsen auf, sich an dem bundesweiten Wettbewerb „Energiesparmeister“ zu beteiligen. Schüler und Lehrer aller Schultypen können sich bis zum 15. Januar 2017 mit ihren Projekten rund um die Themen Energiesparen und Umweltschutz dafür bewerben, wie die Enso mitteilt.

Es kommt bei den Projekten darauf an, dass Kreativität, Kommunikation und Effizienz zu erkennen sind. Die besten Projekte aus jedem Bundesland werden ausgezeichnet und treten in einer bundesweiten Runde an, in der es um den „Energiesparmeister Gold“ geht. „Viele Schulen in unserer Region sind mit Energie- und Umweltschutzinitiativen bereits sehr aktiv. Diese Schulen möchten wir motivieren, mit ihren Projekten auch an die Öffentlichkeit zu gehen“, sagt Enso-Sprecherin Birgit Wetzel. (SZ/fh)

www.energiesparmeister.de

