Enso steigt bei Info-Kabel mit ein

© Symbolbild: dpa

Bischofswerda/Burkau. Der Energieversorger Enso wird Gesellschafter der Info-Kabel GmbH Bischofswerda/Burkau. Das soll den Unternehmen helfen, den Bischofswerdaern und Burkauern in Zukunft schnelles Internet, Telefonie und Fernsehen im Gesamtpaket anbieten zu können. „Der Schritt bietet die Chance der inhaltlichen Weiterentwicklung“, sagte OB Holm Große (parteilos) jetzt im Stadtrat. Die Enso hält nun 25 Prozent der Anteile, die Gemeinde Burkau besitzt weitere 25 Prozent und die Stadt Bischofswerda 50 Prozent. Bisher waren nur Bischofswerda und Burkau Träger der Info-Kabel-Gesellschaft.

Die Enso hat in den vergangenen Monaten in Abstimmung mit der Stadt die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass 5 000 Haushalte künftig schnelles Internet mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde nutzen können. Das Unternehmen setzt dabei zum großen Teil auf das vorhandene Netz der Info-Kabel GmbH. Diese versorgt 3 400 Kunden in Bischofswerda und 600 in Burkau mit Fernsehen und Radio.(SZ)

zur Startseite