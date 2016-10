Enso sponsert Landgemeinden ein Elektroauto Taugt ein stromgetriebener Kleinwagen auf dem flachen Land? Das wird nun auf den Straßen zwischen Nünchritz und Gröditz ausprobiert.

Das Angebot der Enso, ein Elektrofahrzeug kostenfrei zu testen, wurde schon von 50 Kommunen in Ostsachsen genutzt. © Symbolbild/dpa

Fünf Kommunen im Elbe-Röder-Dreieck und die Mitarbeiter des Regionalmanagements können bis Mitte Februar 2017 ein Elektrofahrzeug testen. Der Energieversorger Enso Netz stellt der Region für vier Monate einen Volkswagen e-up kostenfrei zur Verfügung.

Der Kleinwagen hat einen Elektromotor mit gut 80 PS Leistung. Der kann ihn zwar ziemlich schnell beschleunigen – muss aber regelmäßig an die Steckdose. Laut Enso beträgt die Reichweite des VW 120 bis 160 Kilometer. Der e-up wird am 17. Oktober auf dem Gelände des Technologiezentrums in Glaubitz an die Bürgermeister übergeben. Erster Nutzer wird die Gemeinde Wülknitz sein. Danach folgen Röderaue, Nünchritz, Glaubitz und Gröditz. Beim Versorger Enso sind derzeit 27 Elektrofahrzeuge im Fuhrpark im Einsatz. Weiterhin wurden 15 öffentliche Ladesäulen errichtet. Auch in Riesa gibt es solche Angebote, die allerdings von den Stadtwerken errichtet wurden. (SZ)

