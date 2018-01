Enso macht nicht mit bei Strompreis-Senkung Envia-M und Drewag bieten Energie jetzt billiger an. In Ostsachsen nützt das nicht jedem.

Wer Stammkunde bei Ostdeutschlands größtem regionalen Stromversorger ist, der kann sich in diesem Jahr über sinkende Preise freuen. Envia-M in Chemnitz kündigte am Montag an, pro Kilowattstunde ab sofort 1,09 Cent weniger zu verlangen. Das Unternehmen hat historisch bedingt viele Kunden in Mittel- und Westsachsen und im ehemaligen Bezirk Cottbus, also auch um Hoyerswerda und Weißwasser. Eine Familie mit 3 000 Kilowattstunden Jahresverbrauch kann dieses Jahr mit rund 33 Euro weniger Ausgaben für Strom rechnen. Rund 750 000 Kunden profitieren von der Preissenkung. Allerdings hat Envia-M in den beiden vergangenen Jahren den monatlichen Grundpreis erhöht, auch ihr Preis pro Kilowattstunde war in vielen Vergleichsrechnungen höher als etwa bei Enso und Drewag. Nun nähern sich die Preise der Nachbarfirmen an.

Die Dresdner Stadtwerke Drewag senken ihre Strompreise nämlich nicht so stark, sondern um 0,6 Cent pro Kilowattstunde und erst zum März. Der Regionalversorger Enso Energie Sachsen Ost teilte auf Nachfrage mit, er senke dieses Jahr die Preise gar nicht. Voriges Jahr hatte die Enso ihre Strompreise um 0,83 Cent pro Kilowattstunde erhöht, die Drewag um 1,19 Cent. Die angekündigte Preissenkung der Drewag macht also nur etwa die Hälfte der Erhöhung vom vorigen Jahr rückgängig.

Mehrere sächsische Stadtwerke haben zum Jahreswechsel bereits die Preise gesenkt, darunter die in Döbeln, Hoyerswerda, Riesa und Zwickau. Sie konnten das tun, weil ein Teil ihrer Kosten sinkt: Die Netzentgelte, zum Beispiel die Preise fürs Nutzen fremder Leitungen im Hochspannungsnetz, sind durchweg gesunken.

Leicht verringert wurde auch die EEG-Umlage, also die Umlage für erneuerbare Energien. Damit werden neue Wind- und Solaranlagen subventioniert. Diese Umlage ist dieses Jahr leicht um 0,088 auf 6,792 Cent pro Kilowattstunde gesunken.

Envia-M-Vorstand Andreas Auerbach in Chemnitz sagte, sein Unternehmen gebe die Senkung der Netzentgelte und Umlagen „in vollem Umfang“ an die Kunden weiter. Die ostsächsische Enso macht das ausdrücklich nicht: Sprecherin Claudia Kuba in Dresden sagte, zwar seien die Netzentgelte und Umlagen nun geringer. Doch in gleichem Maß sei für die Enso der Einkaufspreis für Strom gestiegen. Daher senke die Enso die Verkaufspreise nicht.

Drewag erzeugt Strom, Enso kaum

Die Enso produziert kaum Strom selbst, sondern kauft ihn beispielsweise über die Börse. Das Unternehmen besitzt lediglich zehn Solar- und vier Windkraftanlagen. Das kohlegefeuerte Enso-Heizkraftwerk in Bautzen wird laut Kuba in diesem Jahr „zurückgebaut“, weil es die Altersgrenze erreicht hat. Die Enso kauft Strom regelmäßig portionsweise für die Zukunft ein und spürt dabei nach eigenen Angaben seit Mitte vorigen Jahres steigende Börsenstrompreise. Die Drewag dagegen produziert im Schnitt etwa zwei Drittel des Stroms für Dresden selbst, vor allem im Gaskraftwerk an der Nossener Brücke.

Bei der Enso bleibt der häufig genutzte Tarif Swing bei 27,2 Cent pro Kilowattstunde. Die Drewag senkt ihren flexiblen Tarif Privat auf 25,87 Cent. Envia-M nennt im Internet nach Eingabe von Postleitzahl und Strommenge Preise um 27 Cent, auch abhängig von der Länge der gewünschten „Preisgarantie“. Beim Vergleich muss allerdings auch der monatliche Grundpreis verglichen werden. Am einfachsten ist der Vergleich der jährlichen Gesamtkosten über Internet-Rechner wie check24.de oder verivox.de. Allerdings rät die Verbraucherzentrale, sich nicht auf einen davon zu verlassen und sich nicht vom Bonus fürs erste Jahr locken zu lassen. Häufig lohnt es sich schon, beim bisherigen Lieferanten nach billigeren Tarifen zu fragen – viele Enso-Kunden haben das bis heute nicht genutzt.

Zum Erdgas kündigten Enso und Drewag auf Nachfrage an, die Preise auf absehbare Zeit nicht zu ändern.

