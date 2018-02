Enso lässt Stromleitungen freischneiden An mehreren Stellen in der Sächsischen Schweiz rückt der Stromversorger mit der Kettensäge an.

Sächsische Schweiz. An vier Stellen in der Sächsischen Schweiz werden in den nächsten Tagen Bäume beschnitten, die den Stromleitungen zu nahe kommen. Das betrifft als Erste die Ortschaften Pötzscha und Struppen, wo am Dienstag, dem 6. Februar, gearbeitet wird. Damit hat die Enso Netz GmbH die Firma Landschaftspflege Jens Winkler aus Wilschdorf beauftragt. Am Donnerstag, dem 15. Februar, ist die Firma in den Ortslagen Rathewalde und Zeschnig im Einsatz, am 16. Februar auf dem Kiefricht in Bad Schandau. Den Mitarbeitern ist entsprechend Niederspannungsanschlussverordnung Zugang zu den Grundstücken zu gewähren. (SZ)

