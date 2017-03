Enso kann Stromleitung erneuern Die Landesdirektion Sachsen genehmigt den Ersatzneubau mit weniger Masten und neuem Trassenabschnitt bei Dippelsdorf.

Reichenberg/Niederwartha. Die Landesdirektion Sachsen hat der Enso Energie Sachsen Ost AG die Genehmigung zum Ersatzneubau der 110-kV-Hochspannungsleitung Schmölln-Niederwartha im Abschnitt zwischen dem Moritzburger Ortsteil Reichenberg und dem Umspannwerk Niederwartha erteilt. Mit dem Planfeststellungsbeschluss verfügt die Enso über Baurecht, heißt es in einer Pressemitteilung der Landesdirektion.

Der Ersatzneubau der Leitung sei erforderlich, da die gewünschte Erhöhung der Übertragungsfähigkeit ein modernes und leistungsfähiges Leitungsnetz voraussetzt. Überdies verursache die bestehende, aus dem Jahr 1930 stammende Leitungsanlage einen unverhältnismäßig hohen Unterhaltungsaufwand.

Der genehmigte Abschnitt hat eine Gesamtlänge von 8,9 Kilometern. Für den Ersatzneubau nutzt das Unternehmen auf einer Länge von 6,6 Kilometern die vorhandene Trasse. In der Ortslage Dippelsdorf, einem Ortsteil von Moritzburg, wird die innerörtliche Trasse aufgegeben. Hier erfolgt auf einer Länge von 2,3 Kilometern ein Trassenneubau, welcher außerhalb der Ortslage verläuft.

Der gesamte Leitungsabschnitt wird künftig mit nur noch 32 Masten auskommen. Die bestehende Leitung verfügt über 44 Masten. Die Reduzierung der Masten bedingt 24 neue Maststandorte. Die alten Masten werden zurückgebaut. Die Reduzierung der Masten wird durch neue Masttypen möglich. Diese sind zwischen 20,5 und 38,5 Meter hoch und damit höher als die vorhandenen. Sie ermöglichen größere Spannweiten und höhere Leiterseiltemperaturen.

Der Vorhabenträger hat für die Neubautrasse bei Dippelsdorf die Führung der Leitung als Erdkabel geprüft, heißt es weiter in dem Schreiben der Landesdirektion. Wegen der unverhältnismäßig hohen Kosten, der Folgen für die Natur, die Landschaft sowie der mit einem Erdkabel einhergehenden Einschränkungen für Land- und Forstwirtschaft schied diese Variante jedoch aus.

Der Gesetzgeber schreibt für neu trassierte Leitungen mit einer Nennspannung von 110 Kilovolt oder weniger die Ausführung als Erdkabel vor, soweit die Gesamtkosten den Faktor 2,75 der Kosten einer Freileitung nicht überschreiten und naturschutzfachliche Belange nicht entgegenstehen. Beide Voraussetzungen seien nicht erfüllt. Zum einen werde der Kostenfaktor überschritten. Zum anderen wäre die Errichtung eines Erdkabels mit schweren Eingriffen in die Vegetation, in die natürlichen Lebensräume von Tieren, in die Bodennutzung und in das Bodengefüge verbunden. Wie die Landesdirektion weiter ausführt, ist darüber hinaus bei Erdkabeln mit einer betriebsbedingten Erwärmung des umgebenden Erdreichs zu rechnen, was sich gleichfalls negativ auf die natürliche Vegetation und die landwirtschaftliche Nutzung auswirken kann. (SZ)

