Enso im Dauereinsatz Die große Zahl der Probleme und Anfragen strapaziert die Kapazitäten des Stromversorgers.

Sturmtief Herwart sorgte am Wochenende für zahlreiche umgestürzte Bäume. © Facebook/Feuerwehren im Landkreis Meißen

Die Enso ist nach Aussage von Sprecherin Claudia Kuba mit allen verfügbaren Kräften im Einsatz, um im Laufe des Montags weitere Haushalte in ihrem Versorgungsgebiet wieder an das Energienetz anzuschließen. Seit Sonntag, 4 Uhr, seien nicht nur die Bereitsschaftsdienste sondern sämtliche verfügbaren Mitarbeiter aktiv. „Die Kollegen haben bis zum Einbruch der Dunkelheit ohne Pause gearbeitet“, so Claudia Kuba.

Am Montag gehe es mit unverminderter Kraft weiter. Das Maß an Schäden sowie die unzähligen Anfragen hätten allerdings sowohl die Mitarbeiter als auch die Techniker überfordert. Teilweise sei es nicht möglich gewesen, unter den Notfallnummern einen Kontakt herzustellen. Hierfür könne sie nur um Verständnis bitte. Die Kapazitäten hätten einfach nicht ausgereicht. Im Internet und auch per Telefon hatten zuvor viele SZ-Leser ihrem Ärger über die Nicht-Erreichbarkeit der Enso Luft gemacht. (SZ/pa)

