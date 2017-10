Enorme Sturmschäden in den Wäldern Tief „Herwart“ fegte um die 100 000 Bäume um und macht den Wald gefährlich. Warum gaben so viele Stämme nach?

Wie beim Mikado: Der Sturm am Sonntag kippte und brach vor allem in den Wäldern des Osterzgebirges viele Bäume um, wie hier bei Rehefeld. Die Waldarbeiter des Forstbezirks sind seitdem im Einsatz, um zunächst die Straßen freizuräumen. Die Bevölkerung wird gebeten, die Wälder vorerst nicht zu betreten. © Egbert Kamprath

Wie ein abgeknicktes Streichholz liegt die Fichte im Gras. Ihr Stamm ist in zwei Meter Höhe regelrecht auseinandergesplittert. Nur ein paar Meter weiter liegt die nächste Fichte. Die fiel mitsamt ihrer Wurzel einfach um und riss zwei weitere Bäume gleich mit sich. So wie bei Rehefeld sieht es nach dem Wochenende in vielen Wäldern zwischen Freital und Zinnwald aus. Denn Sturmtief Herwart hat am Sonntag gewütet wie lange kein Unwetter vor ihm. Nach ersten Einschätzungen der Förster sind um die 100 000 Bäume entwurzelt oder abgeknickt worden. „In den oberen Lagen sind die Schäden möglicherweise sogar schwerer als bei Orkan Kyrill, während im Tharandter Wald nicht so viele Bäume fielen wie damals“, sagt Kristina Funke, Sprecherin des Forstbezirks Bärenfels.

Genaueres wird erst in ein paar Tagen wirklich sicher sein. Noch schaffen es die Förster nicht, tiefer in die Reviere vorzudringen. Ob größere Flächen vom Sturm kahlgeschlagen wurden, ist noch unklar. Vor allem hat es wohl viele Einzelbäume erwischt. Sie liegen jetzt kreuz und quer in den Wäldern, blockieren Forstwege und Straßen.

Bis auf Weiteres gesperrt blieben so am Montag die Verbindungen von Grillenburg nach Naundorf sowie zwischen Kurort Hartha und Dorfhain im Tharandter Wald. In der Dippoldiswalder Heide waren zwischen Karsdorf und der Bundesstraße B 170 etliche Bäume gefallen. Auch die Straße zwischen Lungkwitz und Hausdorf blieb unpassierbar. In den oberen Lagen ist es noch verheerender. Dort ist die Straße von Seyde nach Rehefeld wohl über längere Zeit dicht – in dem Revier sind die Schäden besonders groß. Nur ein paar Kilometer weiter, im Gebiet des Kahlebergs, hielten vor allem die jungen Lärchen dem Sturm nicht stand und fielen samt Wurzelteller.

Indirekt getroffen hat es auch die Weißeritztalbahn. Am Sonntag gab es nur zwei statt drei Fahrten und diese nur verkürzt bis Seifersdorf beziehungsweise Dippoldiswalde, weil Bäume auf den Gleisen lagen. Der Morgenzug am Montag kam immerhin bis Schmiedeberg. Seit der Fahrt 13.22 Uhr am Montagmittag läuft der Verkehr auf der Schmalspurbahn wieder normal. Warum es im Osterzgebirge so viele Bäume erwischt hat, kann beim Forst im Augenblick keiner genau sagen. Herwart war mit Spitzengeschwindigkeiten von um die 120 Stundenkilometer unterwegs und damit eigentlich nicht stärker als Orkan Kyrill im Januar 2006. Allerdings waren die Böden durch den Regen dieses Mal sehr aufgeweicht, was gerade die Standfestigkeit der flachwurzelnden Fichten beeinträchtigt. Zudem kam der Sturm aus nördlichen Richtungen und damit nicht aus der Hauptwindrichtung West. „Vielleicht hat das auch eine Rolle gespielt“, sagt Funke.

Links zum Thema Dach über 240 Kühen eingestürzt

Die Aufräumarbeiten werden nun Monate dauern. Zunächst will der Forst in Zusammenarbeit mit privaten Firmen den Windbruch an den Straßen beseitigen. Es geht nicht nur um offensichtlich beschädigte Bäume. Die Waldarbeiter suchen auch eine Baumlänge rechts und links der Fahrbahnen nach Exemplaren, die nicht mehr standsicher sind, und werden diese aus Sicherheitsgründen ebenfalls fällen. Die Arbeiten sollten auch am Reformationstag fortgesetzt werden. Sind die Gefahren an den Straßen beseitigt, werden Förster und Waldarbeiter wohl den ganzen Winter über mit den Aufräumarbeiten in den Wäldern fortfahren. „Wir schätzen, diese werden sich bis zum Ende des ersten Quartals 2018 hinziehen“, sagt Funke.

Sie warnt ausdrücklich vor einem Betreten der Wälder. Pilzsammler, Radfahrer, Wanderer und demnächst Skifahrer sollten einen Aufenthalt im Wald unbedingt aufschieben. Dass bereits am Sonntagmittag, als der Sturm noch übers Land pfiff, die Förster schon wieder Spaziergänger antrafen, hält Kristina Funke für verantwortungslos. „Die Menschen unterschätzen das total. Angebrochene Bäume können nachträglich noch abknicken. Zudem steht das gefällte Holz mitunter so unter Spannung, dass es sich weiter bewegt oder gar zurückwippt.“ Selbst mit Wurzelteller gefallene Exemplare können zurückklappen. Zudem stehen manche Bäume unsicher, weil ein Nachbar gefallen ist. Die Förster nennen das angeschoben, weil solche Bäume auch im Nachhinein noch umzukippen drohen – selbst bei schwachem Wind.

zur Startseite