Enkeltrick und Schockanruf Döbelns stellvertretender Polizeichef stellt die Tricks der Kriminellen vor. Vor allem Ältere sind das Ziel der Ganoven.

Ordnungsamtsleiter Jürgen Müller (links) und der stellvertretende Revierleiter Kai Kießling haben beim Promi-Treff über Trickbetrügereien aufgeklärt. © André Braun

Die Begegnungsstätte der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt war übervoll am Mittwochnachmittag. Vielen war das Thema wichtig, das die Genossenschaft Fortschritt bei ihrem „Promitreff“ auf die Tagesordnung gehoben hatte. Es ging um die Sicherheit, und Döbelns stellvertretender Revierleiter Kai Kießling und Ordnungsamtschef Jürgen Müller wollte die Gelegenheit vor allem dafür nutzen, die älteren Leute über einige Kriminalitätsphänomene aufzuklären, die im Döbelner Revier beinahe wöchentlich anfallen. Mit verschiedenen Betrugsmaschen werden vor allem ältere Menschen um viel Geld gebracht. Besonders perfide: Die Betrüger nutzen dabei vor allem die Hilfsbereitschaft der Menschen aus.

Ein Anruf genügt

Viele der schmutzigen Tricks gehen gar nicht von „eingeborenen“ Kriminellen aus. Ein Telefon im Ausland reicht, um andere hereinzulegen. Kießling warnt vor einer relativ neuen Masche: „Der Anrufer fragt etwas Belangloses, etwa nach dem Namen, und legt dann auf.“ Wenn der Angerufene mit „Ja“ antwortet, wird dieser Schnipsel in ein aufgezeichnetes Verkaufsgespräch eingefügt. „Irgendwann kommt dann die Rechnung über den Vertragsabschluss“, sagt Kießling. Möglicherweise ist dann schon die Widerspruchsfrist gegen den Vertrag abgelaufen. Wie kann man sich schützen? Kießling hat einen Tipp: „Man sollte immer fragen, wer da am anderen Ende ist. Der da anruft, will ja etwas.“ Die Betrüger suchten sich auch gezielt Menschen aus, von denen sie aufgrund ihres Vornamens annehmen, dass sie schon älter sind. Die Nummern holen sie sich aus Telefonbüchern, gedruckten und virtuellen im Internet. „Aber warum muss Oma und Opa im Telefonbuch stehen? Die Angehörigen und der Arzt haben doch die Telefonnummer“, sagte der Polizist.

Beim bekannten „Enkeltrick“ wird älteren Leuten vorgegaukelt, dass ein Verwandter am anderen Ende ist, der dringend Geld benötigt. Manchmal wird mit einem vorgetäuschen Unfall eine besondere Notsituation vorgegaukelt. Eine andere Variante ist, dass sich Betrüger am Telefon als Polizisten ausgeben, die vor einer Straftat warnen und Leute auffordern, ihr gesamtes Geld vom Konto zu holen. „In Dresden sind einer älteren Dame damit 300 000 Euro abgenommen worden. Wenn die Betrüger merken, dass die Leute darauf anspringen, machen sie weiter, bis nichts mehr da ist“, sagte der Polizist. Sein Tipp an die älteren Leute: „Wenn Sie merken, dass etwas nicht stimmt, rufen Sie ihre Verwandten an und fragen Sie, was passiert ist.“ In Döbeln sei der Enkeltrick selten. „Hier fehlen den Betrügern die Leute, die das Geld abholen. Das tritt vor allem in den Großstädten auf.“

Eine simple Kette schützt

Betrügerische Haustürgeschäfte gibt es immer wieder. „Da fragt man sich, wer lässt die Leute ins Haus. Seien Sie sich im Haus einig, nicht einfach die Tür zu öffnen“. An der Wohnungstür helfen schon eine Sicherheitskette, um eine Überrumplung zu verhindern. Raunen im Publikum: Bei der Wohnungsgenossenschaft seien die Ketten nicht erwünscht. In einem Haus mit einer überschaubaren Mieterzahl sei es auch zulässig, einen unerwünschten Besucher aufzufordern, das Haus zu verlassen, beantwortete Kießling eine Frage aus dem Publikum.

Ordnungsamt prüft Veranstaltungen

Kaffeefahrten mit überteuerten Angeboten und falsche Gewinnversprechen sind noch keine alten Hüte. Jürgen Müller forderte die Zuhörer auf, sich ans Ordnungsamt der Stadt zu wenden, wenn solche Einladungen ins Haus flattern. Oft sind die Veranstaltungen nicht angemeldet. „Wir kontrollieren und beenden das“, sagte er. Müller wies auch auf eine neue Betrugsmasche mit ganz legalem Anstrich hin. In diesen Fällen flattern den Leuten Zahlungsaufforderungen per gerichtlichem Mahnbescheid ins Haus. „Die Gerichte prüfen nicht, ob die Forderungen rechtmäßig sind. Es gibt ein Widerspruchsrecht. Nutzen Sie das, sonst wird der Bescheid rechtskräftig.“

Allgemein sind die Kriminalitätszahlen in Döbeln rückläufig. Die für 2016 liegen noch nicht vor. 2015 waren in der Stadt rund 1700 Straftaten registriert worden, sagte Kießling. Die Aufklärungsquote liegt mit rund 62 Prozent deutlich über dem Landesdurchschnitt. „In Döbeln lebt man im Vergleich zu anderen Städten immer noch beschaulich.“ Gleichzeitig sprach er aber auch über die Einschränkungen, denen die Polizei unterliegt. Bei einem Notruf könne es eine Weile dauern, bis ein Funkwagen vor Ort ist, sagte Kießling. Die Personalkapazitäten sind begrenzt. Oft sind nur zwei Funkwagen im ganzen Altkreis Döbeln im Einsatz. Zu besseren Zeiten drei oder vier. „Nutzen Sie trotzdem den Notruf. Vielleicht steht der Funkwagen gleich um die Ecke“, so Kießling.

zur Startseite