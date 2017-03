Enkeltrick-Erfinder in Polen gefasst Arkadiusz L. hat deutsche und österreichische Senioren um ihr Geld gebracht haben. Es geht um eine Milliarden-Beute.

Arkadiusz L. bei seiner Festnahme in Warschau. © Central Bureau of Investigation

Zur Tarnung rasierte er Bart und Haare und setzte sich eine Brille auf, so berichten es die Fahnder. Sein Sohn brachte ihm demnach als Handwerker verkleidet Essen ins Warschauer Versteck. Dennoch kam die polnische Polizei dem mutmaßlichen Chef der Enkeltrick-Mafia auf die Spur, der als Erfinder der Betrugsmasche gilt. Vergangene Woche nahm sie Arkadiusz L. in einer Wohnung in der polnischen Hauptstadt fest.

Rund drei Jahre hatten ihre Kollegen gemeinsam mit Hamburger Ermittlern nach dem mutmaßlichen Kopf der organisierten Bande gesucht, die in großem Stil deutsche, schweizer- und österreichische Senioren mit der Enkeltrick-Masche bestohlen haben soll. Der 49-jährige Pole mit dem Spitznamen „Hoss“ war ihnen im Februar dieses Jahres bereits knapp entkommen.

Jetzt werde er wohl nicht so schnell wieder auf freien Fuß kommen, sagt Hamelusz. Die dreimonatige Untersuchungshaft könne die Staatsanwaltschaft verlängern. Sie wirft dem 49-jährigen Polen Betrug in vier Fällen mit einem Schaden von rund 300 000 Euro vor. Nach Angaben der österreichischen Polizei soll die „Hoss“-Bande im deutschsprachigen Raum sogar eine Milliarde Euro erbeutet haben.

Mehr als ein Dutzend Komplizen habe der Pole gehabt, vor allem aus der Familie, wie Hamelusz sagt. Als ihr Anführer soll „Hoss“ den Enkeltrick erfunden haben. Bei der Masche gaukeln Betrüger ihren zumeist älteren Opfern am Telefon vor, ein Verwandter zu sein. Als vermeintliche Enkel oder Neffen bringen sie die oft alleinlebenden Senioren dann dazu, ihnen Geld zu geben. (dpa)

