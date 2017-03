Enkel verhindert Enkeltrick Eine Frau hat eine 85-Jährige aus Löbau angerufen und um 18000 Euro gebeten. Fast wäre sie auch an das Geld gekommen.

Die Polizei hat am Dienstagmittag von einem versuchten Enkeltrick erfahren, von dem eine 85-jährige Löbauerin betroffen gewesen ist. Am Vormittag rief eine Frau die Seniorin an.“ Sie gab sich als ihre Enkelin aus“, teilt Petra Denkhoff von der Polizeidirektion Görlitz mit. Die Anruferin forderte 18000 Euro in bar, um eine vermeintlichen Notlage zu bewältigen.

Sie soll nach Aussage der Polizeisprecherin so überzeugend geklungen haben, dass die ältere Dame bereits ihr Kreditinstitut anrief, um die Auszahlung zu veranlassen. Doch per Zufall meldete sich zwischenzeitlich einer der wirklichen Enkel. Er klärte den Sachverhalt auf und warnte seine Oma vor der Betrugsmasche. Als die mutmaßliche Betrügerin wieder anrief, konfrontierte die 85-Jährige die Frau mit dem Sachverhalt. Das Vorhaben der Betrügerin scheiterte, denn eine Geldübergabe am Nachmittag folgte nicht.

Links zum Thema Aus dem Polizeibericht vom 15. März

zur Startseite