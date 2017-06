„Enjoy“ droht mit Schließung Kurz vor dem Stadtfest kommt ein alter Streit wieder hoch. Die Gastronomen vom Altmarkt sehen sich ausgebootet.

Ramona Hoerold vor dem „Enjoy“ in Bischofswerda. Momentan laufe es darauf hinaus, dass man den Mietvertrag, der 2018 endet, nicht verlängern werde, sagt sie. © Steffen Unger

Unter der Markise ist der Biergarten des „Enjoy“ am Bischofswerdaer Markt gut besetzt, an der Hausfassade darüber wurde der Werbeschriftzug jetzt abgenommen. Was wäre, wenn er ständig dort fehlen würde? Bischofswerda hätte ein Restaurant mit Café weniger, dessen Inhaber Mario und Ramona Hoerold ein Zeichen für niveauvolle Altmarkt-Gastronomie setzten, als sie im Frühjahr 2008 das Lokal eröffneten. Im Mai nächsten Jahres läuft ihr Mietvertrag aus. Ob ihn die Hoerolds verlängern, ist noch nicht ausgemacht. „Im Moment läuft es darauf hinaus, dass wir schließen“, sagte Ramona Hoerold jetzt der SZ.

Streit schwelt seit Jahren

Diese Überlegungen sind nicht neu. Ebenso wenig der Anlass: der seit Jahren schwelende Streit um die Vergabe der Bierstände beim Bischofswerdaer Stadtfest. Das Gastronomenehepaar wirft Stadtverwaltung und Festorganisatoren vor, sie ausmanövriert zu haben. Seit Dezember vergangenen Jahres wandten sie sich mehrmals ans Rathaus wegen der Bewerbung, sprachen mit OB Holm Große und Wirtschaftsförderer Matthias Hoyer, berichtet Ramona Hoerold. Jedes Mal hieß es, sie sollten warten, bis Sascha Hache, Stadtsprecher und Vorsitzender des Festkomitees „790 Jahre Bischofswerda“, wieder gesund sei. „Vorsorglich schrieben wir Anfang März dann eine Bewerbung“, sagt Ramona Hoerold. Doch da war es schon zu spät. Die Bewerbungsfrist endete am 24. Februar, früher als in anderen Jahren.

Bierstände nicht gesondert ausgeschrieben

Gesondert ausgeschrieben wurden die vier Bierstände nicht. Stattdessen suchte die Stadtverwaltung per Ausschreibung Mitte Januar „Händler“ fürs Stadtfest. Vier Bewerber meldeten sich daraufhin, um einen der Bierstände zu betreiben. Hätte es mehr Bewerbungen gegeben, wären die vier Standplätze unter notarieller Aufsicht verlost worden, sagte Sascha Hache auf Anfrage. Ein Kompromiss wie im vergangenen Jahr, als die Hoerolds nach Vermittlung durch den OB einen fünften Stand betreiben durften, sei nach rechtlicher Prüfung nicht möglich.

„Mit der Ausschreibung und der damit verbundenen Frist wurde bereits eine Entscheidung getroffen. Die Frist wurde durch Familie Hoerold nicht eingehalten, daher erfolgte die Absage, welche im Widerspruchsverfahren bestätigt wurde. Weil ein Gleichbehandlungsgrundsatz gilt, kommt es jährlich zur Ausschreibung“, sagte der Stadtsprecher. Auch bei der Aktionsgemeinschaft Schiebocker Tage 2.0 sieht man keine Fehler bei der Vergabe: „Die Ausschreibung war öffentlich. Jeder konnte sich informieren und beteiligen“, sagt AG-Mitglied Jürgen Neumann.

Die Betreiber der vier Bierstände sind die gleichen wie im vergangenen Jahr: Michael Kliemann vom Waldbad Buschmühle, der Gastronom Lutz Fickert, der East Club und der Bischofswerdaer Fußballverein 08. Verkauft auf dem Markt wird Radeberger – drei Euro das 0,4-Liter Glas.

Bier- und Cuba-Libre-Tage

„Wir sind Bischofswerdaer Unternehmer, engagieren uns seit fast zehn Jahren in der Stadt“, sagen Ramona und Mario Hoerold. Als OB Holm Große die Gastronomen vom Altmarkt kürzlich bat, wegen der durchfahrenden Rammenauer Schlossrundfahrt früher zu öffnen, war das Enjoy dabei. „Wir haben in den zwei Stunden nur 15 Euro Umsatz gemacht. Das ist für uns nicht das Problem, wir haben gern geöffnet“, sagt Ramona Hoerold. Umso mehr hatten sie und ihr Mann auf ein Entgegenkommen beim Stadtfest gehofft.

Nun lädt das „Enjoy“ an diesem Wochenende zu Bier- und Cuba-Libre-Tagen ein. Das Glas Bier (0,4 Liter) gibt’s von Freitag bis Sonntag jeweils von 20 bis 24 Uhr für zwei, die Maß für fünf Euro, und das kubanische Mixgetränk kostet vier Euro . (SZ/ir)

