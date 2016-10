Engstelle zeitweise voll gesperrt Autofahrer, die in nächster Zeit am verlängerten Kynastweg sowie der Friedrich-Geyer-Straße entlang fahren, müssen am Abzweig Hohe Sicht bis Ende des Jahres mit Behinderungen rechnen.

Autofahrer, die in nächster Zeit am verlängerten Kynastweg sowie der Friedrich-Geyer-Straße entlang fahren, müssen am Abzweig Hohe Sicht bis Ende des Jahres mit Behinderungen rechnen. Weil an der Hausnummer 17 zwecks Arbeiten an einem Privatgrundstück immer wieder Be- und Entladearbeiten durchgeführt werden müssen, wird die Straße zu diesen Zeiten kurzzeitig voll gesperrt. Durchgeführt werden Pflaster-, Straßen- und Tiefbauarbeiten. Um diese kümmert sich die Baufirma Uwe Koch. (SZ/mhe)

