Engpass in Altjessen Pirna bereitet den Neubau der Brücke Talmühle vor. Deswegen ist Liebethal für kurze Zeit nur per Umweg zu erreichen.

Am Sonnabend ist die Straße Altjessen für einige Stunden gesperrt. © Archiv: SZ

Pirna. Kraftfahrer müssen am 24. Februar auf der Strecke von Jessen nach Liebethal kurzzeitig Einschränkungen in Kauf nehmen. Die Stadt Pirna lässt an diesem Tag von 7 bis 12 Uhr Bäume im Randbereich der Straße Altjessen fällen. Die Arbeiten erstrecken sich auf einen etwa 100 Meter langen Bereich ab der Brücke Talmühle über den Bonnewitzer Bach in Richtung Liebethal. Für die Arbeiten muss die Trasse in dem betroffenen Bereich vorübergehend voll gesperrt werden. In dieser Zeit werden die Bushaltestellen „Weinbergweg“ und „An der Sandgrube“ in Jessen sowie „Liebethaler Grund“ in Liebethal nicht bedient. Sind die Bäume gefällt, rollt der Verkehr wieder regulär über die Straße Altjessen.

Mit den Arbeiten bereitet die Stadt den Neubau der Brücke Talmühle vor. Dabei drängt die Zeit, denn die Bäume können nach Auskunft des Rathauses wegen der bald beginnenden Vegetationsperiode nur noch bis März gefällt werden, sonst erst wieder ab Oktober. Pirna will aber schon im Sommer 2018 mit dem Brückenneubau beginnen, der konkrete Baustart hängt davon ab, wann die Fördermittelzusage eintrifft. Der Neubau ist nötig, damit der Übergang über den Bonnewitzer Bach künftig größere Lasten bewältigen kann. Die Tragfähigkeit der alten Brücke ist auf sechs Tonnen begrenzt, daher wurde bereits die Fahrbahn eingeengt. Zulieferer, Busse und Feuerwehr dürfen die alte Brücke nur noch mit Sondergenehmigung passieren.

