Engpass in Alt-Neundorf Die Ortsdurchfahrt ist wegen akuter Einsturzgefahr halbseitig gesperrt. Doch es dauert noch, bis die Schäden behoben sind.

Hier rollt’s derzeit nur einspurig: Die Straße Alt Neundorf ist auf einer Länge von 350 Metern halbseitig gesperrt. Die Stützmauer zur Gottleuba entlang der Trasse ist aufgrund der Flutschäden von 2013 einsturzgefährdet. © Norbert Millauer

Rot-weiß gestreifte Warnbaken stehen auf der Straßenmitte, am Anfang und am Ende der Strecke sind Ampeln positioniert. Beides signalisiert: Wer derzeit die Straße Alt Neundorf passieren will, braucht Geduld.

Bereits seit Dezember ist die Staatsstraße S 174 in Höhe des Abzweigs zur Straße Cotta B auf der stadtauswärtigen Spur halbseitig gesperrt, der eingeschränkt befahrbare Abschnitt ist rund 350 Meter lang. Eine Ampel reguliert bis auf Weiteres den Verkehrsfluss an der Engstelle. Nach Auskunft des Pirnaer Rathauses ist der Haldenweg in die Ampelphase mit einbezogen, die Zufahrt zur Brücke Protzemühle/Cotta B ist gänzlich dicht. Die Stadt räumt zwar ein, dass die Warterei für viele Kraftfahrer aufgrund der langen Ampelphasen nicht gerade erfreulich sein dürfte. Doch die Verwaltung will zunächst abwarten, wie sich der Verkehrsfluss auf dem nur noch einspurig befahrbaren Teilstück der Straße Alt Neundorf entwickelt, um später je nach Bedarf nachzujustieren. Stehenbleiben müssen die Ampeln jetzt so oder so – wegen einer Gefahr, die auf den ersten Blick nicht zu erkennen ist.

Stützmauer könnte abrutschen

Die Stützmauer, die von der Straße hinunter zum Flüsschen Gottleuba führt, ist akut einsturzgefährdet. Nach Auskunft der Pirnaer Tiefbauamts-Chefin Kerstin Westermann besteht die begründete Sorge, Mauer und Trasse könnten in einem bestimmten Winkel abrutschen – Stützbauwerk sowie mindestens die Hälfte der Straße wären dann futsch. Weil die Gottleuba beim Hochwasser 2013 die Mauer arg unterspülte, sei nicht mehr sichergestellt, dass sie die Straße obendrüber auf Dauer trägt. Aus Sicherheitsgründen ließ Pirna einstweilen die gefährdete Fahrspur sperren. Man wolle nicht riskieren, so heißt es aus dem Rathaus, dass eines Tages Autos oder gar der Linienbus in der Gottleuba liegen. Bis die Trasse wieder in ganzer Breite gefahrlos passiert werden kann, wird es allerdings noch eine ganze Weile dauern.

Voraussichtlich im Oktober 2017 wollen die Fachleute damit beginnen, die Flutschäden von 2013 in Alt-Neundorf zu beseitigen. Sie müssen dabei eine neue Stützmauer entlang der Staatsstraße bauen. Im Verlauf des Bauwerks befindet sich zudem die Brücke Protzemühle, die ebenfalls bei der Flut beschädigt wurde und nun neu errichtet werden muss. Wegen der aufwendigen Arbeiten soll in zwei Abschnitten gebaut werden – zunächst knapp 40 Meter Stützmauer von der Brücke stromabwärts, danach 150 Meter stromaufwärts. Danach folgen Brückenbau und Straßensanierung. Das gesamte Vorhaben wird voraussichtlich bis November 2018 dauern. Das Projekt kostet rund 1,4 Millionen Euro. Die Mittel aus dem Aufbauhilfefonds von Bund und Land zur Sanierung von Flutschäden sind bereits bewilligt.

zur Startseite