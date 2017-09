Engpass auf Pirnas Marktplatz Schon am Freitag ist der Platz für den Durchgangsverkehr dicht. Sonnabend und Sonntag ist er voll gesperrt. Schuld sind die Retter.

Das Historienspiel „Der Retter“ wird am Wochenende gleich zweimal aufgeführt. © Daniel Förster

Wegen der Aufführung des Heimatspiels „Der Retter“ am 9. und 10. September gibt es einige Engpässe auf dem Pirnaer Markt. Aufgrund des Bühnenaufbaus ist der Markt bereits am 8. September für den Durchgangsverkehr gesperrt, die Parkplätze an der Westseite des Rathauses stehen aber zur Verfügung. Am Sonnabend und Sonntag hingegen ist der Markt sowohl für den fließenden als auch für den ruhenden Verkehr dicht. Erst ab 11. September kann der Verkehr wieder wie gewohnt über den Markt rollen. (SZ/mö)

