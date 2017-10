Engpass an der Breiten Straße Zwei Wochen wird ein wichtiger Knotenpunkt in Pirna dichtgemacht.

Neuer Engpass in Pirnas Innenstadt: Die Stadtwerke Pirna setzen ab 16. Oktober die Kanalbauarbeiten auf der Westseite der Breiten Straße auf dem Anschnitt zwischen der Siegfried-Rädel-Straße und der B 172 fort. Weil Fachleute gleich zu Beginn ein sogenanntes Kreuzungsschachtbauwerk im Einmündungsbereich der Siegfried-Rädel-Straße errichten, wird der Knotenpunkt Rädelstraße/Breite Straße für zwei Wochen voll gesperrt und voraussichtlich ab 28. Oktober wieder freigeben.

Während der Bauarbeiten wird die Siegfried-Rädel-Straße aus Richtung Robert-Koch-Straße bis zum Baubereich zur Sackgasse. Kraftfahrer können in dieser Zeit nicht von der Breiten Straße in die Rädelstraße abbiegen. Das Abbiegen von der Breiten Straße in die Nicolaistraße bleibt unterdessen aus beiden Richtungen möglich. Auch die weitere Verkehrsführung auf der Breiten Straße bleibt unverändert – die Trasse ist nach wie vor Einbahnstraße stadteinwärts. Unter dem westlichen Fußweg wird in den kommenden Wochen ein neuer, 168 Meter langer Mischwasserkanal aus Stahlbeton verlegt. Anschlusskanäle sowie Elektro- und Kommunikationskabel wurden in diesem Bereich schon verlegt. Die Bauarbeiten sind Teil des Gesamtvorhabens, Flutschäden von 2013 zu beseitigen. (SZ/mö)

