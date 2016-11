English Pub kommt unter den Hammer Ein Auktionshaus bietet das Objekt bei einer Versteigerung an. Es ist nicht das einzige Schnäppchen aus der Region.

Vergangenheit: der English Pub in Weißwasser © Johannes Rehle

Bei den Herbstauktionen der Sächsischen Grundstücksauktionen AG am 29. November wird das Wohn- und Geschäftshaus in der Lausitzer Straße 2 in Weißwasser versteigert. Neben Wohnungen beherbergt das Haus die Gaststätte English Pub und eine Spielhalle. Es geht zu einem Startpreis von 98 000 Euro in die Versteigerung. Bei der Auktion im Dorint Hotel Dresden werden zudem Acker-, Grünland- und Waldflächen im Boxberger Ortsteil Klitten mit insgesamt 30 249 Quadratmetern angeboten. Bei der Auktion handelt es sich nicht um eine Zwangsversteigerung. Alle Objekte stammen von Eigentümern, die sie auf freiwilliger Basis eingeliefert haben.

Eine der interessantesten Auktionsimmobilien ist das Schloss Schmorkau im Kreis Bautzen. Das Mindestgebot für die Schlossanlage liegt bei 295 000 Euro. Die Geschichte des denkmalgeschützten Anwesens reicht bis ins Jahr 1742 zurück. 1898 erfolgte ein Umbau im Neorenaissancestil. Bis 2004 wurde die Immobilie mit 1 400 Quadratmetern Nutzfläche teilsaniert. Im Innern befinden sich attraktive Decken- und Wandtäfelungen, Holztreppen und ein Gewölbekeller, draußen ein über 21 600 Quadratmeter großes Grundstück. (sdt)

