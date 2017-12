Englische Woche endet beim Spitzenreiter Die Partie in Neckarsulm ging klar verloren. Am Sonnabend muss der HC Rödertal nun beim Thüringer HC ran.

Auch die junge Julia Mauksch vom HC Rödertal – hier beim Torwurf – kam beim Auswärtsspiel gegen die Neckarsulmer Sport-Union zum Einsatz. Sie erzielte immerhin auch einen Treffer. © Christian Skomudek

Von wegen besinnliche Weihnachtszeit. Für die Handball-Bundesliga der Frauen war das nur eine Minipause. So mussten die Frauen vom HC Rödertal am 23. Dezember zunächst bei der Neckarsulmer Sport-Union antreten und verlor auch sein siebentes Saisonspiel, diesmal mit 22:29 (13:17). Am Mittwoch ab 18.30 Uhr gastierte die HSG Blomberg-Lippe in Großröhrsdorf. Das Endergebnis dieses wichtigen Heimspiels – die Gäste hatten bis dahin auch nur 4:8 Punkte geholt – stand bei Redaktionsschluss der Seite noch nicht fest.

Reise geht nach Bad Langensalza

Und am Sonnabend folgt als Sahnehäubchen noch das Auswärtsspiel in Bad Langensalza beim Tabellenersten Thüringer HC , der vor seinem Mittwochspiel mit 14:0 Punkten auf dem Platz an der Sonne stand. Für viele Spielerinnen des HC Rödertal ist es das erste Mal, dass sie so eine „englische Woche“ mit drei Spielen bestreiten müssen, auch wenn diese immerhin auf acht Tage verteilt sind.

HCR-Chefcoach Karsten Knöfler meinte im Vorfeld zu dieser Mammutaufgabe: „Wenn jede Spielerin alles in die Waagschale wirft, können wir erfolgreich sein.“ Und weiter: „Wir müssen mit Blick auf den engen Spielplan die Trainingsbelastung anpassen und den Spielerinnen auch genügend Zeit zur Regeneration geben. Die Vorbereitung auf das letzte Heimspiel des Jahres gegen HSG Blomberg-Lippe findet über Weihnachten statt. Hier werden wir uns inhaltlich auf Taktik und Videoanalyse beschränken. Ähnliches gilt auch für die letzte Begegnung vor Silvester gegen den Thüringer HC. Wie die Trainingssteuerung genau abläuft, entscheidet das Trainerteam situationsbedingt.“

Sowohl gegen die Neckarsulmer Sport-Union als auch die HSG Blomberg-Lippe muss Coach Knöfler auf die beiden Langzeitverletzten Sandra Szary und Grete Neustadt verzichten. Beim Tabellenzehnten Neckarsulm (Stand vor dem Mittwoch-Spiel) kam es übrigens zu einem Wiedersehen mit Nele Reimer. Die Rückraumspielerin war vor zwei Jahren mit einem Zweitspielrecht für den HC Rödertal aufgelaufen, ehe sie zu Beginn der aktuellen Saison vom HC Leipzig nach Baden-Württemberg wechselte. Reimer erzielte diesmal vier Tore gegen ihre Ex-Mitspielerinnen vom HCR.

Vor einer anderen Spielerin von Neckarsulm hatte Karsten Knöfler sein Team auch schon vorher gewarnt – aber vergeblich. „Neckarsulm muss langfristig auf die schwangere Alla Vojtiskova und Sina Namat – hier wegen einer Meniskus-Operation – verzichten. Deshalb haben sie in der Saison die dänische Kreisläuferin Mette Bjorhol Gravholt verpflichtet. Die spielte auch schon in der Nationalmannschaft und war bei ihren bisherigen Vereinen immer eine der Topscorerinnen. Auf sie müssen wir unter anderem achten.“

Dass das nicht geklappt hat, zeigt die Tatsache, dass Gravholt mit sieben Treffern zur erfolgreichsten Torjägerin der Gastgeber avancierte. Auch Tamara Bösch vom HCR konnte mit ihren neun Toren das Blatt nicht mehr wenden. Ein weiteres Problem in diesem Spiel: Bei den Rödertalbienen trugen sich neben Bösch gerade einmal fünf Spielerinnen in die Torschützenliste ein – während Neckarsulm mit insgesamt neun erfolgreichen Werferinnen viel schwerer auszurechnen war.

Doch wieder zum Mittwoch-Heimspiel gegen Blomberg-Lippe. Noch in der Vorbereitung – beim Halle/Saale Cup – war es den Bienen gelungen, die HSG mit 19:17 zu schlagen. Das Team von Coach André Fuhr, der bereits seit 2002 im Amt ist, kam damals allerdings direkt aus dem Trainingslager. Mit Anna Monz (Tor) und Alicia Stolle (Rückraum), die nach der Verletzung von Kim Naidzinavicius bei der WM noch in den Kader gerückt ist, stehen zwei Nationalspielerinnen in den Reihen der HSG.

„Besonders Anna Monz wusste mit ihren Leistungen direkt vor der WM-Pause zu überzeugen“, hebt Coach Knöfler hervor. Sie ist auch die Einzige, die vor 1990 geboren wurde. Damit stellt Blomberg-Lippe die jüngste Mannschaft der Saison 2017/18 in der Bundesliga. Generell sollte die HSG den Bienen als Hoffnungsschimmer dienen, denn nach dem Start mit 0:14 Punkten schaffte sie es am Ende der Saison 2016/17 trotzdem auf den neunten Tabellenplatz.

Keeperin Hubald zurück im Tor

Viele positive Erlebnisse konnten die Rödertalbienen in Neckarsulm also nicht sammeln. Immerhin gab es aber zwei: Nachdem sich HCR-Keeperin Karolina Hubald nach der letzten Saison in den Ruhestand verabschiedet hatte, sprang sie kurz vor Weihnachten für die verletzte Nele Kurzke ein. Und die junge Julia Mauksch, ein Eigengewächs des HC Rödertal, erzielte immerhin ein Tor und machte auch in der Abwehr ihre Sache ordentlich.

Was die Rödertalbienen im letzten Spiel des Jahres beim Thüringer HC (Anwurf 18 Uhr) leisten können, das bleibt abzuwarten. Der Spitzenreiter hat – Stand vor den Mittwochspielen – den besten Angriff der Bundesliga und der HCR mit fast 100 Toren weniger den schlechtesten. Ein Punktgewinn beim THC wäre ein Wunder.

