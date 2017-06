Englische Schüler trommeln auf der Burg Ein Orchester aus Manchester ist an der Sebnitzer Oberschule zu Gast. Am Donnerstag spielen die Musiker auf der Burg Hohnstein.

Samba-Rhythmen oder doch lieber Jazz im Stile von Glenn Miller? Die Konzertbesucher dürfen sich überraschen lassen. © PR

Vor sechs Jahren schallten die Klänge des nordenglischen Schülerorchesters schon einmal über den Hohnsteiner Burghof. Am frühen Donnerstagnachmittag gibt es ein Wiederhören mit den jungen Musikern der Co-op Academy aus Manchester.

Das Schülerorchester wurde zu Beginn der 1990er-Jahre gegründet, um Jugendlichen, die in einer wirtschaftlich benachteiligten Umgebung aufwuchsen, durch gemeinsames Musizieren ein sinnvolles Freizeitangebot zu unterbreiten. Die Schule Co-op Academy liegt im Norden Manchesters und gehört damit zu den von der Wirtschaftskrise der Jahre 2008/2009 besonders betroffenen Gebieten. Es entstand ein Schülerorchester aus rund 40 Schülern im Alter von 12 bis 17 Jahren, in das auch die Musiklehrer der Schule integriert sind. Bevorzugt wird eine Art Jazz im Stil von Glenn Miller. Die Schüler lernen jedoch auch, mit den diversen Schlaginstrumenten umzugehen, und so kam eine Samba-Band hinzu, die südamerikanische Rhythmen bevorzugt. Nach Auftritten bei örtlichen Feierlichkeiten begann das Orchester mit Konzertreisen ins europäische Ausland unter anderem nach Polen, Österreich oder Frankreich. Auch in Sachsen waren die Musiker schon mehrmals auf Tour, in der Region knüpfte Torsten Wagner, Englischlehrer der damaligen Mittelschule in Langburkersdorf die Beziehungen. 2007 kam das Orchester erstmals an die Sebnitzer Oberschule „Am Knöchel“. Hier sind sie in dieser Woche erneut zu Gast sind. Die inoffizielle Generalprobe für das Konzert auf Burg Hohnstein stieg am Dienstagabend auf der Freilichtbühne der Kinder- und Jugenderholungszentrums Kiez, wo die Jugendlichen untergebracht sind. (SZ)

Burghofkonzert am 22. Juni, 14 Uhr, Burg Hohnstein.

zur Startseite