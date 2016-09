Englisch zum Saisonhöhepunkt Stefan Genscher startet mit seinem Team beim WM-Lauf in Oschersleben.

Stefan Genscher auf seiner Suzuki GSX R 1000 auf dem Lausitzring in Aktion.

Stefan Genscher, Rennfahrer und Teamchef

Es ist angerichtet für das Team BIPRO LEGENDS powered by Energieanlagen Frank Bündig aus Waldheim. Die Suzuki GSX R 1000 ist zusammengebaut. Die Fahrer sind verpflichtet. Ein Großteil der Mannschaft von Teamchef und Pilot Stefan Genscher ist bereits in Oschersleben angereist. Am Sonnabend wird von 14 bis 22 Uhr im Rahmen der German Speedweek der letzte Lauf zur FIM Endurance World Championship (EWC), der Langstreckenweltmeisterschaft, ausgetragen. Der stellt keine Routine dar. Weder für die Piloten aus aller Welt noch für die Mittelsachsen.

Der achtstündige Lauf ist als Nachtrennen ausgeschrieben, sodass die Rennmaschinen mit Licht ausgerüstet werden mussten. Für die Waldheimer die größte Umstellung ist aber wohl, dass das Team in der Klasse EWC, der Königsklasse antreten muss. „Wir starten parallel mit den Werksteams. Das ist für uns zwar kein Vorteil, doch die Open-Klasse, in der wir vergangenes Jahr starteten, gibt es nicht mehr“, sagt Stefan Genscher und fügt an: „Da bist du natürlich chancenlos mit stumpfen Waffen, denn 50 PS mehr und Profifahrer kannst du nicht kompensieren.“ So würden diesmal sogar zwei Leute aus der Moto GP starten. Aber auch Genscher bringt dieses Jahr zwei neue Gastfahrer an den Start. Zum einen ist das der Franzose Jean-Luc Florsch und zum anderen der Ukrainer Sergiy Grygorovych. „Durch unsere Auftritte bei vorangegangenen Läufen haben wir uns schon einen Namen in der Szene gemacht“, erklärt Genscher die Verpflichtung dieser Sportler.

Aber nicht nur in diesem Bereich geht das Team neue Wege. Erstmals reist man in einem für Rennsportzwecke modifizierten Bus an. In dem sei Platz für die Motorräder, außerdem gibt es Schlafkojen für Teammitglieder. Und auch die Internetseite ist neu am Start. „Es kommt immer etwas dazu, das ganze Unternehmen wird immer größer“, sagt Genscher und dass man sich schon darüber ärgern würde, wenn es wie im Vorjahr sportlich nicht so läuft. Damals hatte ein Materialfehler eine bessere Platzierung verhindert. „Das soll uns diesmal nicht passieren, die Motorräder sind perfekt vorbereitet“, erklärt er. „Beide Motoren und Motorräder sind grundrevidiert. Von dieser Seite kann und darf nichts passieren.“ So glaubt Genscher, dass Fehler und technische Probleme bereits bei den bisherigen fünf Starts 2016 ausgemerzt wurden. Insgesamt hätte die zehnköpfige Stammcrew Stunden im vierstelligen Bereich eingebracht, um den Saisonhöhepunkt vorzubereiten. „Das war in den vergangenen Wochen schon exorbitant“, so Genscher, der sich beim Rennen auf ein 40-köpfiges Team verlässt. „Eine Logistik, die nicht so einfach ist“, sagt er und dass dieses Jahr in der Box Englisch gesprochen wird. Eine weitere Herausforderung, wie er als früh geborener Ostdeutscher meint, wobei auch die TV-Interviews in Englisch geführt würden.

Sportlich hofft der 53-Jährige darauf, dass er mit seinen Mitstreitern die Fans, Sponsoren und anderen Sympathisanten nicht enttäuscht. „Einen Platz im Mittelfeld der Teams auf Augenhöhe wäre toll“, sagt Stefan Genscher und lädt die Motorsportfans der Region ein, am Sonnabend in Oschersleben vorbeizuschauen. Und wer dazu keine Zeit hätte, könne das Rennen live auf Eurosport II verfolgen.

