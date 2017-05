Enger Zeitplan im Wettlauf der Straßenbauarbeiten Die Bergstraße in Rathmannsdorf muss rechtzeitig fertig werden, sonst ist ein Ortsteil abgeschnitten.

Die Bauarbeiter wissen, welche Verantwortung sie tragen. An der Bergstraße in Rathmannsdorf sind die Männer emsig dabei, den Schindergraben im Ortsteil Höhe zu sanieren. Die Seitenwände werden stabilisiert und mit Sandsteinmauern versehen. Damit werden Schäden der vergangenen Starkregen beseitigt und der Graben für mögliche Hochwasser fit gemacht. Derzeit plätschert allerdings nur wenig Wasser ins Tal Richtung Lachsbach hinab.

Dass im Schindergraben aber auch Wassermassen zusammenkommen können, die gefährlich sind, hat das Gewässer zuletzt im Juni 2013 gezeigt. Ufermauern sind eingebrochen, Grundstücke waren gefährdet. Die Gemeinde hatte schließlich Reparaturarbeiten von über einer Million Euro beim Wiederaufbaustab nach dem Hochwasser angemeldet und die komplette Summe bewilligt bekommen.

Ein funktionierender Schindergraben ist auch deshalb wichtig, weil nebenan die schmale, aber wichtige Bergstraße verläuft. Sie ist zurzeit wegen der Arbeiten am Graben voll gesperrt. Die einzige Verbindung nach Bad Schandau vom Ortsteil Höhe verläuft über die Altendorfer beziehungsweise Sebnitzer Straße. Weil Letztere in den Schulferien ab 26. Juni wegen Bauarbeiten voll gesperrt wird, muss die Bergstraße wenigstens teilweise wieder befahrbar sein. „Das wird sie nach jetzigem Stand. Die Arbeiten liegen im Plan“, sagt Rathmannsdorfs Bürgermeister Uwe Thiele (CDU). Die Umleitung verläuft dann über den Heideweg. Am mittleren Teil der Bergstraße wird bei Vollsperrung weiter gebaut.

Was jedoch nicht gelungen ist: auch noch die letzten Grundstücke an die Gasleitung anzuschließen. „Der Versorger Enso hat erklärt, dass das bei zwei Anschlüssen nicht wirtschaftlich ist“, sagt Thiele. So müssen weiterhin Tankfahrzeuge über die steile Bergstraße rollen, um Häuser mit Ölheizung zu beliefern.

