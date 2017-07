Engelsgleicher Gesang Goldene Stimmen aus Bulgarien erklingen am Sonntag, dem 6. August, in der Fahrradkirche in Diehsa.

Das Ensemble Sacralissimo © PR

Goldene Stimmen aus Bulgarien erklingen am Sonntag, dem 6. August, in der Fahrradkirche in Diehsa. Zu Gast ist das Ensemble Sacralissimo mit Arien und geistlichen Liedern aus aller Welt. Auf dem Programm von Dilian Kushev (musikalische Leitung), Jurii Nikolov und Andrej Angelov stehen unter anderem „Ave Maria“, „Panis Angelicus“, „Ich bete an die Macht der Liebe“, Agnus dei“, „Santa Lucia“, „O, sole mio“ sowie Opernarien aus „La Traviata“, „Tosca“ oder „Turandot“.

Der Eintritt zu dem Konzert, das um 19 Uhr, beginnt, ist frei. Um eine Spende wird gebeten.

