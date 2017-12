Engel kann wieder fliegen Eine Bildhauerin hat die kaputte Sandsteinfigur der Kirche in Cotta restauriert. Ihre Arbeit ist auch woanders gefragt.

Dieser restaurierte Sandsteinengel aus dem 18. Jahrhundert steht wieder in der Kirche von Cotta. © Daniel Schäfer

Dohma. Ein schönes Weihnachtsgeschenk für alle Cottaer! In liebevoller Feinarbeit hat die Bildhauerin Marie-Josefin Flechsig aus Dresden den hübschen Engel in der Kirche von Cotta restauriert. Sie entdeckte die Figur bei einer Besichtigung der Kirche. Beide Flügel der Sandsteinfigur aus der Barockzeit waren abgebrochen. Der Engel mit den zarten Gesichtszügen rührte sie. Kurzerhand bot sie der zuständigen Kirchgemeinde Gottleubatal an, den Engel zu restaurieren. Geld verlangt die Dresdnerin nicht. „Es ist eine sehr wertvolle Figur, und die gesamte Kirche ist schön erhalten. Der Engel mit den gebrochenen Flügeln fiel da heraus, ich möchte mich gerne in der Region einbringen“, erklärt die 36-Jährige ihr Engagement. Großer Dank kommt von der Kirchgemeinde. „Wir freuen uns, dass der restaurierte Engel rechtzeitig zum großen Fest wieder in unserer Kirche steht und zur Christvesper am Heiligen Abend um 15 Uhr bewundert werden kann“, sagt Pfarrer Daniel Lamprecht.

Seit einem Jahr haben Marie-Josefin Flechsig und Stefan Zimmermann aus Dresden ihre Werkstatt im Lohmgrund bei Cotta. Auf dem etwas versteckten Gelände, das dem Schmied Hans-Jürgen Töplick gehört, fand das Bildhauerpaar Zuflucht. Davor befand sich ihre Werkstatt in Dresden-Pillnitz. Der Mietvertrag wurde gekündigt, da auf dem Areal ein neuer Großraumparkplatz gebaut wird. „Herr Töplick hat uns angeboten, unsere Werkstatt hier einzurichten“, sagt Marie-Josefin Flechsig, die das Arrangement eine glückliche Fügung nennt, denn Töplick stellt gleichzeitig das Spezial-Werkzeug für das Bildhauer-Paar her. Derzeit arbeiten die Experten an dem Giebelrelief für das Berliner Schlosses.

