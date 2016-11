Engagierter Lehrer vor den Kopf gestoßen Annett und Ingo Schwaar beschäftigt das Aus des Mathewettstreits. Denn ihr Sohn war schon dafür qualifiziert.

Ein Schüler meldet sich während des Mathe-Unterrichts. Den von Frieder Henker in Großenhain organisierten Mathewettstreit der Oberschulen gibt es nicht mehr. © Symbolbild/dpa

Die Entscheidung des Ministeriums für Kultus in Dresden, den von Frieder Henker in Großenhain organisierten Mathewettstreit der Oberschulen nicht mehr stattfinden zu lassen oder nur mit der Einschränkung nachmittags, hat Familie Schwaar als Eltern eines Oberschülers verwundert. „Viele Eltern, Lehrer und Schüler und natürlich der engagierte Mathematiklehrer sind mit dieser Entscheidung sehr unzufrieden und fordern dafür eine andere Lösung“, so die Zabeltitzer. Was mit dieser Entscheidung oder Veränderung bezweckt werden sollte, können sie nicht verstehen. Unterrichtsausfall wurde als Grund angegeben.

„Unser Sohn Martin hat die letzten beiden Jahre am Großenhainer Mathewettstreit erfolgreich teilgenommen, auch für dieses Jahr wäre er wieder über die Schulmatheolympiade qualifiziert gewesen“, so Familie Schwaar. Vor zwei Jahren gelang ihm sogar die Weiterqualifikation nach Chemnitz. Die Oberschule Am Schacht, dort lernt Martin Schwaar, organisierte die Teilnahme dort, und seine Klassenlehrerin Münch begleitete ihn nach Chemnitz. „So viel Einsatzbereitschaft und Engagement der Lehrer und des Schulleiters Axel Hackenberg gibt es sicher nicht mehr an vielen Schulen“, finden die Eltern.

Frieder Henker hat sich mit dem Wettstreit in und um Großenhain einen Namen gemacht, sich jedes Jahr neue und passende Aufgaben ausgedacht und hat die Praxis und nicht nur die Theorie mit einfließen lassen. Dafür hat er großes Lob verdient. Aber nun hat das Ministerium für Kultus in Dresden ihn ausgebremst, und viele verstehen, dass er sein Amt als Fachberater niedergelegt hat. Das ist nur konsequent. Die letzten Lehrer, die solche Einsatzbereitschaft zeigen, verlieren ihre Lust, und alle anderen reagieren mit Unverständnis.

„Unverständnis herrscht auch bei uns, zumal der angegebene Termin, zumindest in den Großenhainer Schulen, als beweglicher Brückentag sowieso frei gewesen wäre“, so die Schwaars. An diesem auch für Frieder Henker freien Tag hätte der Mathewettstreit stattgefunden. Auch die qualifizierten Schüler wären an diesem Tag gerne ins Großenhainer Kulturschloss gefahren. Übrigens mussten in den vergangenen Jahren alle Schüler ihre verpassten Schulstunden nacharbeiten.

Wie soll das nachmittags gehen?

Die Zabeltitzer stellten sich mal die vorgeschlagene Lösung vor. „Unser Sohn wohnt, wie viele andere Schüler, nicht am Schulstandort. Er startet jeden Tag 6.20 Uhr mit dem Weg zum Bus, dann beginnt die Fahrt in das nur neun Kilometer entfernte Großenhain über alle Dörfer. Dort werden alle Schüler in überfüllte Busse eingesammelt und das Gleiche natürlich am Nachmittag. Nur für die Hin- und Rückfahrt zur Schule und wieder zurück benötigt er mit Wartezeiten zwei Stunden“, so Familie Schwaar. „Wenn wir als Eltern auf die Zustände bei den Busunternehmen aufmerksam machen, wird alles nur abgetan. Es gibt kein Recht auf einen Sitzplatz. So stehen die Kinder und Jugendlichen mit ihren vollgepackten und schweren Ranzen im Bus.“

Zurück zum vorgeschlagenen Termin: Der Tag startete also 6.20 Uhr, dann soll der sechs- oder siebenstündige Unterricht absolviert werden. Danach reisen die Schüler aus Ebersbach, Stauchitz, Nünchritz ... mit dem Bus an. Jetzt ist es vielleicht 15 Uhr, nun kann der fünfstündige Mathewettbewerb starten. Alle sind enorm konzentriert! 20 Uhr ist dann Siegerehrung, und alle müssen von den Eltern abgeholt werden, weil keine Busse mehr fahren. Dann Abendbrot, duschen, Hausaufgaben, für Arbeiten lernen und Ranzen packen. Der nächste Tag startet ja schon bald, 5.30 Uhr ist Aufstehzeit. Alles toll ausgedacht – aber total realitätsfern. „Für Frieder Henker und alle teilnehmenden Oberschulen ist das ein großer Verlust“, sind die Zabeltitzer sicher.

Es gibt noch ein anderes und auch schon beschlossenes Thema: Die Vertiefungskurse Wirtschaft, Technik und Hauswirtschaft wurden einfach abgeschafft. Direktoren, Lehrer, Eltern und Schüler hatten kein Mitspracherecht. Es wird einfach beschlossen.

Vertiefungskurs hat ihm geholfen

Gerade das Fach WTH ist eine praktische Abgrenzung zu den Gymnasien. Familie Schwaar: „Wir haben noch einen 16-jährigen Sohn, der sich im ersten Ausbildungsjahr zum Mechatroniker befindet. Er besuchte auch die Oberschule Am Schacht und in der zehnten Klasse den Vertiefungskurs Technik.“ Es war sehr anspruchsvoll. In seiner Berufsschule, dem BTZ Dresden für Elektrotechnik am Strehlener Platz konnte der Zabeltitzer mit seinen im Vertiefungskurs erworbenen Kenntnissen punkten. In seiner Berufsschulklasse befinden sich auch Abiturienten und Studienabbrecher, ihnen hatte er Wissen voraus, und das ist alle Achtung für die Oberschulen wert. Doch damit ist es jetzt vorbei, alle nachfolgenden Schüler werden nicht mehr in den Genuss kommen.

