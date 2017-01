Engagierte Stolpener geehrt Zum Neujahrsempfang gab es viele lobende und aufmunternde Worte. Für 2017 ist aber auch noch einiges zu tun.

Stolpens Bürgermeister Uwe Steglich (FDP) stößt mit Anke Weber, der Basaltkönigin Vera Tuschling und Burgchef Jürgen Major (v.l.n.r.) auf das neue Jahr an. © Steffen Unger

Vertreter aus Politik und Wirtschaft sowie aus Vereinen und Organisationen sind traditionell zum Stolpener Neujahrsempfang geladen. Eine Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen, aber auch einen Blick auf das Weltgeschehen, die Bundes- und Landespolitik zu werfen. Im Mittelpunkt stand dann aber die Stadtpolitik. Und da konnte Stolpen im letzten Jahr doch so einiges vorweisen. So hat die Stadt zum Beispiel die höchste Geburtenrate seit dem Jahr 1990. 67 Neubürger wurden geboren. Hinzu kamen noch vier Zuzüge. Damit hat Stolpen 71 kleine Neuzugänge. Das stellt die Stadt allerdings nun vor das Problem, auch entsprechende Betreuungsplätze anzubieten. Außerdem versucht die Stadt, mit einem neuen Wohngebiet unterhalb der Burg auch weitere Neubürger nach Stolpen zu holen. Die Planung wurde 2016 abgeschlossen. In diesem Jahr soll die Erschließung für die 24 Eigenheimstandorte beginnen. Verbessert haben sich die Bedingungen für den Schul- und Vereinssport. Zum Jahresende konnte die Sanierung und Erweiterung der Schulturnhalle für 3,8 Millionen Euro abgeschlossen werden. Das Jahr 2017 stellt Stolpen wieder vor neue Herausforderungen. Und die werden nicht einfacher zu meistern sein. Vor allem auch, weil es von der Einwohnerzahl her kleine Gemeinden mit einer intakten Infrastruktur im ländlichen Bereich schwer hätten, wie es Bürgermeister Uwe Steglich (FDP) formulierte. Die Handlungsspielräume würden immer kleiner. Hier gelte es, Lösungen für den ländlichen Raum zu finden.

Gut, dass es da in Stolpen viele engagierte Einwohner gibt, die selbst etwas auf die Beine stellen oder mithelfen, dass es vorwärts geht. Einige von ihnen wurden beim Neujahrsempfang geehrt. Insgesamt wurden 21 Vorschläge eingereicht. Der Stadtrat hatte sich dann für drei Vorschläge entschieden.

