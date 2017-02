Engagierte Medinger geehrt

Der Medinger Ortschaftsrat hat in der vergangenen Woche zu seinem gemütlichen Neujahrsempfang in den Gasthof Medingen geladen. Während seiner Neujahrsrede ehrte Ortsvorsteher René Edelmann auch traditionell engagierte Bürger, die sich immer wieder für die Belange vor Ort einsetzen. So ehrte Edelmann unter anderem den Brandinspektor Jaque Klimpel. „Er ist nicht nur schon seit 1998 Wehrleiter der Medinger Feuerwehr, sondern hat auch maßgeblichen Anteil am durchaus gelungenen Ausbau des Gerätehauses“, erklärte der Ortsvorsteher.

Ein weiterer Dank ging während des Neujahrsempfangs an die Kita-Erzieherin Kerstin Rieger, die im Medinger Zwergenland beschäftigt ist. „Frau Rieger ist unserer Auffassung nach über das sonst in der Gemeinde übliche Maß hinaus für ihre Einrichtung aktiv und wirkt auch bis in unsere Ortschaft hinein. So war sie unter anderem maßgeblich bei der Organisation des letzten Dorffestes beteiligt und ist mit ihren Mitarbeitern sowie Elternvertretern immer engagiert, um für die Kita besondere Höhepunkte zu schaffen“, betont René Edelmann. Als Zeichen ihres Engagements erhielten beide Bürger unter anderem die Silbermedaille der Ortschaft. (ste)

