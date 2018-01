Engagierte Jugendgruppen gesucht Jugendliche können sich bei der 48-Stunden-Aktion nützlich machen. Die Anmeldefrist läuft.

Candy Winter vom Verein Valtenbergwichtel ist Ansprechpartner für die 48-Stunden-Aktion. © Carmen Schumann

Bautzen. Den Spielplatz erneuern, den Jugendklub oder das Buswartehäuschen streichen, Müll im Park einsammeln – auf vielfältige Weise können sich Jugendliche auch in diesem Jahr wieder in ihrem Ort nützlich machen. Vom 8. bis 10. Juni findet im Landkreis Bautzen die 48-Stunden-Aktion statt. Darüber informiert Candy Winter vom Neukircher Verein Valtenbergwichtel, einem der Träger der Aktion. Die findet landkreisweit inzwischen zum siebenten Mal statt. Bis zum 15. April können sich Jugendgruppen, die teilnehmen wollen, anmelden. Da die Aktion erneut von der Kreissparkasse Bautzen und der Ostsächsischen Sparkasse unterstützt wird, wird auch wieder ein Sonderpreis ausgelobt. Alle Gruppen, die sich anmelden, werden dafür berücksichtigt. Über die Preisträger entscheidet eine Jury im Mai. Bekanntgegeben werden die Gewinner dann zum Auftakt der Aktion am 7. Juni. (szo)

Anmeldung unter www.48h-bautzen.de

zur Startseite