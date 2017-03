Engagiert trotz Ruhestand Marlies Nagorka ist seit 2006 im Rohner Njepila-Hof aktiv. Gearbeitet hat sie schon fast ihr Leben lang.

Die 65-jährige Marlies Nagorka aus Schleife gehört seit zehn Jahren zum Verein Njepila-Hof Rohne. Hier fühlt sie sich gebraucht und angenommen. Vorsitzender Manfred Nickel freut sich über ihre rege Mitarbeit im Vorstand. Foto: Andreas Kirschke

Ein Sorbisch-Kurs gab den Anstoß. Lehrerin Cordula Jurkowa aus Halbendorf legte viel Wert auf erste Vokabeln, auf Aussprache, auf Traditionen, auf Bräuche. „Sie hat uns mit Freude unterrichtet, so fand ich Zugang zur sorbischen Sprache“, meint Marlies Nagorka aus Schleife dankbar. „Das war 2004 in der Schleifer Schule.“ Zusammen mit anderen Interessierten lernte die heute 65-Jährige Obersorbisch. Später, in der alten Schule in Rohne, lernte sie bei Lehrerin Antje Krautz aus Cottbus auch Schleifer Sorbisch. Dank Rudi Krautz, der im Mai 1999 zu den sieben Gründern des Vereins Njepila-Hof Rohne gehörte, fand sie 2006 zum dortigen Verein.

Hof erinnert an ihre Kindheit

„Wir kannten den Njepila-Hof von früher. Mit meinem Mann Rolf besuchten wir öfter die Schlachtfeste und Hoffeste“, erzählt die Schleiferin. „Die ganze aufwendige Vorbereitung, der Fleiß der Mitglieder, die uralten sorbischen Rezepte und das Kulturprogramm begeisterten uns.“ Marlies Nagorka fühlte sich in die Kindheit zurückversetzt. Ihre Großmutter väterlicherseits, Anna Scheffer in Schleife, ging bis zuletzt in Tracht. Sie wurde sogar darin beerdigt. Zu Lebzeiten kamen oft die Frauen aus dem Dorf zu ihr. „Sie hat dann die Schleifen (Šnorkas) von den Trachten abgetrennt, gewaschen und wieder angenäht“, schildert die Enkelin. „Sie hat auch die Röcke gewaschen und wieder in Falten gelegt, die Hauben gewaschen, gestärkt und genäht. Oft ließen die Frauen aus dem Dorf bei Großmutter ihre Trachten aufarbeiten.“ Marlies Nagorka sah dabei staunend zu. Als Kind blieb ihr nur wenig Freizeit. Oft half sie den Großeltern rege bei der Ernte mit. Die Kinder halfen Kartoffeln lesen, Heu wenden und Strohpuppen (Garben) binden. Im Herbst ernteten sie oft Wasser-Rüben. „Wenn andere Kinder an warmen Tagen zum Baden fuhren, waren wir auf dem Feld“, erinnert sie sich.

Schon mit 14 Jahren, nach acht Schuljahren, lernte sie Konditorin in Weißwasser, in der Filiale der HO-Großbäckerei Cottbus. Das hatte ihr Vater so entschieden. Glücklicherweise lag er richtig. Der Beruf bereitete Tochter Marlies große Freude. So ging es auch ihren Geschwistern. Bruder Arno lernte Elektriker, Schwester Karola wurde Malerin und Schwester Carmen lernte Kinderkrankenschwester. Alle vier stehen mit beiden Beinen heute fest im Leben. „Nach drei Jahren Lehre durfte ich in der HO-Bäckerei weiterarbeiten“, entsinnt sich Marlies Nagorka. Damals buk sie vor allem Kuchen, Torten, Kleingebäck und Feingebäck. Rund 20 Bäckereien im Umkreis belieferte der Betrieb. Seine Backprodukte waren beliebt. Viele Kunden bestellten hier gern. Bis 1977 blieb Marlies Nagorka Mitarbeiterin. Die LPG Pflanzenproduktion Halbendorf suchte damals weitere Fachkräfte. „So wechselte ich dorthin“, sagt Marlies Nagorka. In Cottbus lernte sie Landwirtschaftskauffrau, war fortan in der Hauptkasse der LPG Pflanzenproduktion Halbendorf für die Material-Buchhaltung und Lohn-Auszahlung verantwortlich. Die heute 65-Jährige kam in ein gutes Kollektiv, verspürte viel Unterstützung und Offenheit. „Bis heute treffen wir Kollegen uns alle zwei Monate zum Reden und Kaffee trinken“, erzählt die Schleiferin.

1990, in der Wendezeit, drohte ihr Arbeitslosigkeit. Doch die Sparkasse in Schleife suchte Mitarbeiter. Marlies Nagorka bewarb sich zügig. Sie lernte erneut um und wurde Sparkassen-Fachwirtin. „Das war damals ein Glücksfall“, sagt sie dankbar. „Ich musste nie in die Arbeitslosigkeit, der liebe Gott hat mich immer geführt“ Auch in der Sparkasse hätte die Schleiferin gute Kollegen kennengelernt. Dort durfte sie bis zum Ruhestand arbeiten. In ein tiefes Loch fallen wollte sie danach nicht. Marlies Nagorka wollte gebraucht werden. So fand sie zum Verein Njepila-Hof in Rohne. Von Annemarie Paulo lernte sie ursorbische Rezepte kennen für Hochzeitssuppe, Kartoffelpuffer, Quarkspitzen und Kochkäse. Bereitwillig lernt Marlies Nagorka von ihr und von anderen Frauen. Seit 2016 engagiert sie sich mit im Vorstand. Regelmäßig organisiert sie die Ausfahrten des Vereins. „Wir waren schon im Lausitzer Seenland, im Glasmuseum Weißwasser, im Kromlauer Park, im Kaffee-Museum Ebersbach, im Karasek-Museum Seifhennersdorf, in der Kottmarsdorfer Mühle, in der Alten Brauerei Ebersbach und im Gut Neu-Sacro bei Forst“, schildert die Schleiferin. „Gerade bei den Ausfahrten entdecken wir viel.“

Familie von Abbaggerung betroffen

Im Njepila-Hof hilft Marlies Nagorka beim Schlachtfest und beim Hoffest sowie bei vielen anderen Anlässen mit Zubereiten und Verkaufen. Stolz trägt sie jetzt ihre eigene halbdeutsche Tracht. „Sie gehört unbedingt mit dazu“, unterstreicht sie. Edith Penk in Rohne nähte für Marlies Nagorka die Arbeitstracht. Lisa Hübner in Mulkwitz nähte für Marlies Nagorka die halbdeutsche Festtagstracht und einen grünen Rock. Zu vielen Anlässen trägt Marlies Nagorka die Tracht. Im Alltag rührt sie immer wieder das Thema Bergbau tief an. Ihre 88-jährige Mutter Erika Scheffer und Tochter Karola mit Familie sind von Abbaggerung bedroht. Ihr Haus steht in Schleife-Süd. Auch Mutters Bruder, der 86-jährige Günter Hehr in Klein-Trebendorf, soll im hohen Alter noch umsiedeln. „Ginge es nach mir, käme es nicht mehr zur Abbaggerung. Die Dörfer im Schleifer Kirchspiel blieben so erhalten, wie sie ursprünglich gewachsen sind“, sagt Marlies Nagorka nachdenklich. Der Glauben gibt ihr im Alltag viel Kraft, Halt und Zuversicht. Dabei betet sie auch für den Erhalt des Njepila-Hofes. „Wenn er eines Tages umgesetzt werden sollte, verliert er seine Seele“, sagt Marlies Nagorka. „Er kann dann nie wieder so ursprünglich sein wie heute.“

