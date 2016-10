Engagiert für Sprache und Kultur Die Domowina ehrte jetzt auch Ehrenamtliche aus dem Raum Hoyerswerda und Wittichenau.

Das sind die Geehrten aus dem Hoyerswerdaer Land: (von links) Hans Wolf Erdmann, Andreas Kirschke, Gabriela Linack und Janek Schäfer. © privat

Die Domowina zeichnete jetzt engagierte Ehrenamtliche aus der Lausitz aus. Dabei würdigte sie vor allem die Beständigkeit, Kreativität und den Fleiß. Gabriela Linack aus Zeißig erhielt den diesjährigen Domowina-Preis. Das Ehrenabzeichen der Domowina erhielten Hans Wolf Erdmann aus Schwarzkollm, Andreas Kirschke aus Lohsa und Janek Schäfer aus Wittichenau.

Gabriela Linack ist schon 46 Jahre Mitglied der Domowina. Als Vorsitzende der 1997 gegründeten Sorbischen Volkstanzgruppe Zeißig plant sie die Programme des Vereins und moderiert sie während der Aufführungen im In- und Ausland. „Mit Würde präsentieren die Zeißiger Tänzerinnen und Tänzer die Tracht der Sorben um Hoyerswerda in verschiedenen Varianten“, hieß es in der Laudatio. Jedes zweite Jahr laden sich die Zeißiger Tänzer auf Initiative von Gabriela Linack Gäste zum Trachtenball ein. Gabriela Linack ist auch die Initiatorin des Sorbischen Tisches in Zeißig. An ihm treffen sich Interessenten monatlich, um sorbisch zu sprechen. Gabriela Linack arbeitet als Sachbearbeiterin im Liegenschaftsamt der Stadt Hoyerswerda.

Janek Schäfer aus Wittichenau, langjähriges Mitglied des Sorbischen Männerchors Delany, ist seit 2009 Vorsitzender dieses Chores. Die Pflege der sorbischen Muttersprache ist dem 39-jährigen Chefredakteur der Zeitung Serbske Nowiny eine Herzensangelegenheit, so die Laudatio. Schon als 18-Jähriger wurde er 1995 Mitglied des Chors, an dessen Spitze er heute steht. Er verantwortet auch die Programmansagen während der Konzerte und bei den zahlreichen kleineren Auftritten. Viel Zeit widmet Janek Schäfer Gesprächen mit den Sängern und künstlerischen Leitern sowie der Nachwuchsgewinnung für den Chor. Kontakte zu weiteren Chören pflegt er als Vorstandsmitglied des Bundes sorbischer Gesangvereine. Außerdem singt Janek Schäfer im Ralbitzer Kirchenchor „Lilija“ mit.

Andreas Kirschke aus Lohsa ist Vorstandsmitglied des Fördervereins Zejler-Smoler-Haus Lohsa und Mitglied des Beirates für sorbische Angelegenheiten der Gemeinde. Zugleich ist er Mitglied des Vereins Njepila-Hof Rohne. Seine recht guten Sorbischkenntnisse hat er im Privatunterricht und im Selbststudium erworben, wird in der Laudatio lobend erwähnt. Andreas Kirschke arbeitet als freier Journalist. In seiner Arbeit interessiert er sich vor allem für sorbische Angelegenheiten und Themen. Im Förderverein Zejler-Smoler-Haus organisiert er jedes Jahr einen Abend mit Vorträgen zu besonderen sorbischen Themen.

Hans-Wolf Erdmann aus Schwarzkollm ist seit 1994 in der Domowina und war 20 Jahre Vorsitzender der Brauchtumsgruppe Krabat, deren Chormitglied er weiter ist. Mit ihren Auftritten vermitteln die Mitglieder des Vereins in ihren Programmen das reiche Repertoire der sorbischen Volkstänze, Lieder und des kulturellen Erbes. „Hans-Wolf Erdmann vertritt die regionalen und nationalen Besonderheiten der Sorben und seines Heimatdorfes“, hieß es . (SZ)

