„Energiewende verändert schleichend unser Leben“ Christoph Biele beschäftigt sich im Kreis seit Jahren mit neuen Formen der Mobilität. Und sieht viele Chancen.

Im Bild (von links): Christoph Biele von der Eno, OB Torsten Pötzsch und René Marko, Sachgebietsleiter Strom/Abwasser bei den Stadtwerken Weißwasser. © André Schulze

Herr Biele, sind Sie heute Morgen zur Arbeit von Trebus nach Görlitz mit einem Elektroauto gefahren?

Nein.

Dann geht es Ihnen ja wie den meisten im Landkreis, die ein Auto fahren. Warum sollte uns dann das Thema überhaupt interessieren?

Noch ist das Elektroauto nicht massentauglich. Das liegt an der Leistungsfähigkeit der Batterien und am Preis für die Wagen. Aber es ist eine Pioniertechnik, bei der sich ganz viel und schnell entwickelt. Und es ist ratsam, uns rechtzeitig im Landkreis darauf einzustellen, auch wenn wir die Entwicklung direkt kaum beeinflussen können. Aber wenn die Elektroautos einmal 500, 600 oder 800 Kilometer durchhalten, dann werden sie auch massenhaft auf den Straßen zu finden sein.

Derzeit ist die Batterie meist schon nach 150 Kilometern leer.

Die neueste Generation schafft schon 250 Kilometer auf einen Ritt. Im Landkreis können Sie damit fast jedes Ziel erreichen und wieder nach Hause fahren – ohne zwischendurch tanken zu müssen.

Trotzdem sind es ganz wenige im Landkreis, die ein Elektroauto fahren. Was ist denn der Reiz daran?

Mobilität wird immer stärker von individuellen Einstellungen geprägt. Wer ein Elektroauto fährt, für den ist die ökologische Bilanz seines Autofahrens wichtiger als die Frage, wie weit er damit kommt. Deswegen wird ja immer wieder mit verschiedenen Formen von Mobilität experimentiert, beispielsweise mit Carsharing.

Was ja noch nicht mal in Görlitz funktioniert.

Für Großstädte passt das Konzept, aber auf dem Lande funktioniert es bis jetzt nicht. Ich selbst wohne auf dem Dorf und weiß manchmal nicht, wo ich in zwei Stunden sein muss. Wie soll da Carsharing funktionieren? Aber es gibt ja große Hoffnungen mit dem Internet der Dinge, also der Verknüpfung von realen Gegenständen und dem Internet. Selbstfahrende Autos sind so ein Thema, da wird auch das Elektroauto eine große Rolle spielen. Die Zukunft wird digital.

Es gibt einen kanadischen Autor, der schreibt über die Rache des Analogen. So beobachtet er, dass Dinge wie Notizbücher, Schallplatten, Brettspiele wieder im Aufwind sind. Ganz ähnlich steht es um Buntstifte und Ausmalbücher. Firmen wie Faber-Castell galten als Auslaufmodell, jetzt schreiben sie Riesengewinne.

Jede Bewegung schafft sich ihre Gegenbewegung. Wenn nur über Bits und Bytes gesprochen wird, dann wächst auch wieder die Sehnsucht nach Realem. Schallplatten und Notizbücher wird es immer geben. Ich denke, Digitales und Analoges werden nebeneinander in Zukunft bestehen. Es ist nicht so, dass das eine das andere vollständig verdrängen wird. Noch sind Elektroautos etwas für Liebhaber. Aber allein die Forschung und Entwicklung bei den Elektroautos bringt die Hersteller dazu, auch bei den herkömmlichen Antriebsformen effizientere Maschinen zu produzieren. Die Fahrzeugmotoren von heute sind viel leistungsfähiger als noch vor 100 Jahren. Dieser Wettbewerb tut also allen gut. Es ändern sich also nicht nur die Formen und unsere Ansprüche an Mobilität, sondern auch die Antriebstechnik.

Wenn Elektroautos etwas für Liebhaber sind, warum muss der Landkreis sich auf diesem Gebiet engagieren?

Es ist ratsam, sich zukunftsgewandt aufzustellen, zu schauen, welche Trends es in der Wirtschaft gibt. Und da spielt die Mobilität eine große Rolle, weil viele Menschen im Landkreis zu ihrer Arbeit pendeln. Wohn- und Arbeitsort fallen auseinander. Aber auch die Schülerbeförderung spielt hier hinein. Ich bin sicher, dass alternative Mobilitätsformen unser Dasein in der Zukunft prägen werden. Wir haben das Netzwerk „NeissEmobility“ gegründet, um Wissen auszutauschen, Elektromobilität im Landkreis sichtbar zu machen, aber auch zu schauen, wo Unternehmer Geld verdienen können. Wir wollen jetzt die Unternehmen im Landkreis befragen, wer schon Elektromobilität nutzt und wo Chancen für diese Technik bestehen. Wir sehen beispielsweise bei allen, die kurze Wege in den Städten zu absolvieren haben, wie Pflegedienste oder Post-Dienstleistern, typische Einsatzgebiete für Elektroautos.

Wertschöpfung ist ein gutes Stichwort?

Ja, zurzeit ist die Wirtschaftlichkeit der Elektromobilität noch schwierig. Mit den Ladestationen verdienen die Betreiber im Moment kein Geld. Mit der zunehmenden Anzahl von Ladestationen und Elektrofahrzeugen wird sich das ändern.

Und was können wir dafür tun?

Wir haben das Netzwerk „NeissEmobility“ gegründet. Verschiedene Akteure waren daran interessiert, darunter die Energieversorger. Da besprechen wir solche Themen wie: Wo sollen Ladepunkte hinkommen, wie können wir voneinander lernen, wo kann der Landkreis profitieren, wo können Unternehmer Geld verdienen? Wie schwierig das noch ist, zeigen die Ladestationen. Mit denen verdienen die Betreiber im Moment kein Geld. Deswegen kann man oft den Strom dort kostenlos ziehen, weil allein die Abrechnung teurer werden würde als der Stromabsatz an dieser Tanke.

Die Zittauer Firma Bosecker verdient als eine der wenigen Unternehmen im Landkreis Geld beim Elektroauto: Sie produziert Ladestationen. Haben Sie Kenntnis von weiteren Unternehmen, die darin eine Marktchance sehen?

Die Energieversorger, also die Stadtwerke, denken nach, wie sie die E-Mobilität mit anderen Dienstleistungen verknüpfen können, etwa mit der Wohnungswirtschaft. Da geht es darum, ob und wie bei der Sanierung von Häusern Ladestationen für Elektroautos integriert werden können. Beim Einfamilienhaus ist das einfach, aber in so dicht bebauten Innenstädten wie Görlitz oder Zittau ist das schwierig. Studien belegen, dass Besitzer von Elektroautos sie zu 80 Prozent zu Hause aufladen. Andere Themen sind Abrechnungssysteme beim Tanken – wird künftig mit Karte, per Münze oder Smartphone bezahlt. Da gibt es viele Chancen für pfiffige Existenzgründer.

Mit Fragen alternativer Energieformen beschäftigen Sie sich bereits seit Jahren, zunächst unter dem Dach des Internationalen Begegnungszentrums in St. Marienthal, jetzt bei der Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz (Eno) in Görlitz. Warum muss sich ein Landkreis, der bislang ganz gut von Kohle gelebt hat, damit beschäftigen?

Wir sind immer ein Energie-Landkreis gewesen. Jahrzehntelang geprägt vom Abbau und der Verstromung von Kohle. Das ändert sich. Viele Tagebaue sind heute schon Naherholungsgebiete mit Seen. Auch der Abbau der Kohle im Norden des Kreises ist endlich. Also ist es wichtig, dass man die Trends kennt, um Innovationen in den Landkreis zu holen. Das ist manchmal ganz unspektakulär wie zum Beispiel die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten. Oder auch Projekte zusammen mit der Hochschule. In den vergangenen zwei Jahren haben sich die Energiethemen stark aufgefächert. Die Energiewende verändert schleichend unsere Lebensgewohnheiten. Die Elektromobilität ist dafür ein gutes Beispiel.

Was meinen Sie damit?

Wenn wir von Elektromobilität sprechen, reden wir nicht nur von einer Antriebsart. So schafft Technik neue Angebote. Im Trixi-Bad können Sie ein Ferienzimmer und die Nutzung eines Elektroautos buchen. Dazu gibt es ein Lunchpaket mit Produkten aus der Region, und der Strom für das Elektroauto stammt aus dem hauseigenen Blockheizkraftwerk.

Sind Sie zufrieden mit der Elektromobilität im Landkreis?

Wenn es nach mir geht, könnte es ruhig ein Stück schneller gehen.

Gespräch: Sebastian Beutler

