Energiewende in Aktion – und Siemens Görlitz mittendrin Eine von sechs Turbinen für das größte Solarkraftwerk der Welt erhielt gestern ihr Herz.

Ein Kran hob am Donnerstag den Rotor ins Turbinengehäuse. Die Anlage aus dem Görlitzer Siemens-Werk soll in Marokko Sonnenenergie in Strom verwandeln. Foto: Nikolai Schmidt © nikolaischmidt.de

Operation gelungen, Herz erfolgreich eingesetzt: Gestern erhielt im Görlitzer Siemens-Werk eine weitere Turbine für das weltgrößte Solarkraftwerk ihren Rotor. Insgesamt baut Siemens sechs Turbinen, die im marokkanischen Wüsten-Kraftwerk Noor Sonnenenergie in Strom umwandeln. Das Kraftwerk soll einmal 1,3 Millionen Menschen versorgen. Allein der erste Bauabschnitt bedeckt eine Fläche, auf der rund 2 100 Fußballfelder Platz fänden. 540 000 Parabolspiegel lenken die Sonnenstrahlen auf breite Rohre, in denen ein Ölgemisch wabert. Die Hitze erwärmt dieses Gemisch, das in einen Kraftwerksblock gepumpt wird und dort eine Turbine antreibt.

In Noor sollen in den nächsten Jahren drei weitere Kraftwerkskomplexe entstehen. An den Gesamtkosten von rund 2,2 Milliarden Euro beteiligt sich auch Deutschland im Rahmen einer internationalen Klimaschutzinitiative.

