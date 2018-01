Energieversorgung hält Strompreis stabil Im Gegensatz zu anderen Stadtwerken senkt Pirna die Verbrauchspreise nicht – hat sie 2017 aber auch nicht erhöht.

Die Stadtwerke Pirna sehen keine Preisanpassungen vor © dpa

Pirna. Die Energieversorgung Pirna plant im Moment keine Änderungen der Verbrauchspreise bei ihren Stromtarifen. Das teilt das Unternehmen auf SZ-Anfrage mit. Einige Stromversorger in Sachsen, darunter die Dresdner Stadtwerke und Envia M, hatten in den vergangenen Tagen angekündigt, die Strompreise zu senken. Auch Stadtwerke wie in Döbeln, Hoyerswerda oder Riesa geben seit Jahresbeginn sinkende Kosten an die Verbraucher weiter.

Die Stadtwerke Pirna hingegen sehen keine Preisanpassungen vor. „Im Gegensatz zu anderen ostsächsischen Versorgern wie Drewag oder Enso gab es im Jahr 2017 bei uns keine Preiserhöhung in den häufig genutzten Tarifen für die Verbraucher“, begründet Stadtwerke-Sprecherin Ute Ullrich. Tatsächlich hatte z. B. die Drewag ihre Stromtarife 2017 um 1,19 Cent pro Kilowattstunde erhöht. Die jetzt für März angekündigte Senkung beträgt 0,6 Cent. Seit 2017 fordert auch die Enso mehr Geld pro Kilowattsrunde, nämlich 0,83 Cent. Der Regionalversorger sieht aktuell keine Senkung der Verbrauchspreise vor.

Für die Energieversorger ist der Stromeinkauf aktuell etwas günstiger geworden. So sind die Netzentgelte gesunken, und auch die Umlage für erneuerbare Energien, mit der Wind- und Solaranlagen subventioniert werden, wurde etwas geringer. (SZ/ce)

