Energieversorger senkt den Gaspreis Die Kunden im sogenannten Festpreistarif profitieren von der Senkung ab kommendem Jahr. Und wie geht es dann weiter?

Gunnar Fehnle, Geschäftsführer Stadtwerke Döbeln: „Wenn sich so eine Preissenkung ergibt, geben wir sie an den Kunden weiter.“ Auch wolle man bei der Preisgestaltung transparent bleiben. © André Braun

Erdgaskunden der Stadtwerke Döbeln können sich im kommenden Jahr über sinkende Preise freuen – und zwar solche Kunden, die sich im sogenannten Festpreistarif über ein oder zwei Jahre an den Versorger binden. „Wenn sich so eine Preissenkung ergibt, geben wir sie an den Kunden weiter, und wenn es nur 0,05 Cent pro Kilowattstunde sind“, sagte Geschäftsführer Gunnar Fehnle. „Es wäre unfair, die Kunden außen vor zu lassen. Bei unserer Preisgestaltung wollen wir transparent bleiben.“

Riesig sind die Einsparungen nicht, aber spürbar. Ein Kochgaskunde mit 600 Kilowattstunden Verbrauch spart um die 3,60 Euro. Wer dezentrale Heizungen betreibt, sein Warmwasser aufbereitet und reichlich 9 000 Kilowattstunden verbraucht, muss seinem Versorger etwa 54 Euro weniger überweisen. Bei einem Sechs-Familien-Haus fällt die Einsparung mit etwa 540 Euro schon ziemlich deutlich aus. Wer aus einem teureren Tarif ins sogenannte Festpreisprodukt wechselt, kann sogar noch einmal deutlich mehr Geld einsparen, ist aber dann aber für ein oder zwei Jahre gebunden.

Die Stadtwerke werden jetzt damit beginnen, allen Kunden die neuen Verträge zuschicken, sagte Vertriebsleiter Uwe Stefanowsky. Diese müssen bis 28. November zurück beim Versorger sein. Auch die Erdgaskunden außerhalb des Versorgungsgebietes können sich über eine Senkung freuen. Und für sie falle die Einsparung noch etwas größer aus. „Die Netzkosten werden zusätzlich sinken“, sagte Stefanowsky.

In den vergangenen Jahren hatten die Stadtwerke regelmäßig ihre Preise für Erdgas gesenkt. Ob es damit weitergeht, bleibt abzuwarten. Fehnle rechnet damit, dass mittelfristig die Erdgaspreise wieder anziehen könnten.

Bei Strom ist ein Aufwärtstrend jetzt schon absehbar. Hauptgrund sind die steigenden Umlagen für die erneuerbaren Energien, die unter anderem durch den Ausbau der Höchstspannungsnetze getrieben werden. Aber die Netzentgelte für das Durchleiten des Stroms steigen. Ob der Strompreis bei den Stadtwerken angehoben wird, werde in nächster Zeit entschieden, sagte Fehnle.

