Energiegeladener Ferientag Rund um das Thema Energie geht es im Hort „Freche Stifte“. Dafür hatte die Einrichtung Experten eingeladen.

Nick (links), Juliien, Hannes, Aimée und Falk Martin von der Envia pusten kräftig, damit sich das Windrad dreht. Wie es in Wirklichkeit funktioniert, erfuhren sie mithilfe von Mitarbeitern der Envia-Tochtergesellschaft Bildungszentrum Energie. © Dietmar Thomas

Nick (10) weiß nun, wie mithilfe einer Kartoffel und Kabeln mit edlen und unedlen Metallen eine kleine LED-Lampe zum Leuchten gebracht werden kann. Das hat nicht nur ihn ganz schön fasziniert. Noch besser hat dem Zehnjährigen das Wasserrad gefallen, das einen Dynamo angetrieben hat. Der wandelte die Bewegungsenergie in elektrische um und es leuchtete eine Lampe. „Je schneller sich das Rad drehte, umso heller leuchtete eine Lampe“, erzählt Nick mit großer Begeisterung. Die Hortkinder erforschten unter dem Motto „Energie erkunden“ durch spannende Experimente die Welt der Energie.

Unter der Anleitung eines Trainers von Envia und vier Auszubildenden lernten die Kinder an fünf Stationen Wissenswertes zum Thema. Auf dem Programm standen unter anderem ein Energiesparpuzzle, der Aufbau einer Kartoffelbatterie und ein Quiz. Damit das Gelernte auch immer wieder zum Einsatz kommen kann, gab es vom Energiedienstleister einen Modellbaukasten. Die Mädchen und Jungen besuchten in den Ferien bereits den Bauhof und gestalteten ein Herbstbild. In der nächsten Woche geht es ins Autohaus Ehrlich, und die Polizei ist zu Gast. Trotz des Angebotes bleibt den Kindern auch viel Zeit zum Spielen. (DA/je)

