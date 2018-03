Energiebündel mit neuem Album

Die Sängerin und Liedermacherin Marion Fiedler gastiert an diesem Wochenende in der Region.Foto: David Pinzer © David Pinzer

Gut eintausend Lieder hat Marion Fiedler für „Rolling On“ geschrieben. Die Zahl klingt ganz unglaublich, wenn man nun die CD mit nur zwölf davon in seinen Händen hält. An diesem Wochenende ist Marion Fiedler bei Konzerten in Kamenz und Bautzen zu erleben. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Botschaften in ihren Liedern immer weiter zu verfeinern, ihren ganz persönlichen Weg zu beschreiben. Sie scheint immer und überall – vorzugsweise aber auf Reisen und Tourneen – zu schreiben und zu texten. Die Ukulele nimmt sie selbst beim Bergwandern mit, Melodien und Textfragmente sammelt sie unablässig über Soundmemos auf dem Handy und wann immer sich ein Klavier oder eine Gitarre in der Nähe befindet, arbeitet sie an ihren Kompositionen. Irgendwann musste sie sich ein zusätzliches Regal anschaffen für die vielen Notizbücher und Notenblätter, die sie gefüllt hat. Das Album „Rolling On“ ist so etwas wie das Ende einer siebenjährigen, intensiven Reise. Gleichzeitig natürlich auch ein Anfang, denn erstmals veröffentlicht Marion Fiedler ihre Musik nicht im Alleingang – zum ersten Mal tritt sie ganz klassisch damit an die Öffentlichkeit. Im Fokus von „Rolling On“ steht der Pop, voll unwiderstehlicher Hooks und ausgefeilter Arrangements. Und doch öffnet sich das Album immer wieder anderen Richtungen wie Blues, Funk oder sogar Jazz. Auf der Bühne, aber auch in anderen Belangen ist Marion ein unermüdliches, mitreißendes Energiebündel. Sie tourte in Europa, genauso wie in den USA. (red/aw)

Marion Fiedler, heute, Einlass ab 20 Uhr, Eventbereich des Bowlingcenters Kamenz. Karten kosten im Vorverkauf 9,90 Euro (Reservierung: 03578 7888973 oder info@bowlingcenter-kamenz.de), an der Abendkasse 12,50 Euro, Schüler/Studenten: 7 Euro. Bowlingbetrieb natürlich immer ohne Eintritt. Bowlinggäste ab 21 Uhr dieses Tages haben nach dem Bowling freien Eintritt zum Event.

Marion Fiedler, Sa, 9.30 Uhr – musikalische Umrahmung des Gottesdienstes in der adventistischen Gemeinde Bautzen; 19 Uhr, Sam’s Cocktailbar Bautzen (Eintritt frei)

