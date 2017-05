Energiebündel geht in Rente Reingard Pöhnitzsch hatte die Kreissparkasse Döbeln vor 20 Jahren als Sanierungsfall übernommen.

Döbelns scheidende Sparkassenchefin Reingard Pöhnitzsch mit ihrem Vorstandskollegen Uwe Krahl und dem künftigen Vorstand Thomas Gogolla. © Dietmar Thomas

Wäre es nach Reingard Pönitzsch gegangen, dann wäre sie Zoologin im Tierpark Berlin geworden und mit Professor Dr. Dr. Dathe auf Expedition gegangen. Aber sie beugte sich dem Willen ihres Vaters und wurde Bankkauffrau in der Sparkasse Riesa. Mit großem Widerwillen. „Ich fand es todlangweilig“, sagte sie. Dass daraus ein ziemlich turbulenter Job werden würde, hätte sie sich damals nicht träumen lassen. Seit 1996 war sie Vorstandschefin der Kreissparkasse Döbeln. Am Mittwoch ist sie 65 Jahre alt geworden. Nach 49 Berufsjahren wird sie Ende Mai in den Ruhestand gehen.

In den gehassten Beruf hat sich Reingard Pöhnitzsch dann doch hineingekniet, wie sie erzählte. Mit 21 Jahren wurde sie jungdynamische Chefin der Kreditabteilung der Sparkasse Riesa und stieß dort in ihrem Modernisierungsdrang zum ersten Mal auf einen Satz, den aus ihrem Wortschatz gestrichen hat. „Das haben wir schon immer so gemacht.“ Als sie sich 1996 um den Vorstand der Kreissparkasse Döbeln bewarb, musste sie vieles anders machen. Die Sparkasse war ein Sanierungsfall. Heute ist sie das Gegenteil davon: nämlich eine der ertragreichsten und erfolgreichsten Sparkassen Ostdeutschlands.

Vorstand Uwe Krahl charakterisierte seine Kollegin an einem Strauß Blumen, den er zusammenstellte. Die Rose setzte er für die Leidenschaft und den Einsatz, mit der Reingard Pöhnitzsch alle Aufgaben angeht. „Leute, die den Weg der Sparkasse nicht mitgehen wollten, haben die Dornen zu spüren bekommen.“ Er als Überwachungsvorstand habe ihr, dem Vertriebsvorstand, etliche graue Haare zu verdanken. Er beschreibt seine Kollegin als Energiebündel, das früh zeitig aufsteht, um mit der Labradorhündin laufen zu gehen und die später mit quietschenden Reifen in der Sparkasse ankommt. Krahl würdigte auch das soziale Engagement seiner Kollegin. Die Unterstützung der Musikschule, das jährliche Ferienlager für bedürftige Kinder. „Wenn sie in der Zeitung gelesen hat, dass jemand in Not ist, hat sie oft spontan geholfen“, sagt er.

Wenn Reingard Pöhnitzsch in den Ruhestand geht, rückt Thomas Gogolla in den Vorstand nach. Der 43-Jährige ist seit 1997 in der Sparkasse und arbeitet in der Funktion des Abteilungsleiters Firmenkunden und Immobilienfinanzierung.

