Endstation Plossenkurve Kaum ein Tag vergeht ohne einen Vorfall in der Haarnadelkurve.

Inzwischen sind solche Bilder von der Plossenkurve leider schon zur Gewohnheit geworden. Wieder kommt ein großer Laster nicht aus der Spitzkehre heraus. Bei Gegenverkehr konnte der Fahrer nicht genügend ausholen, blieb stecken. © Claudia Hübschmann

Täglich grüßt die Plossenkurve: Zum x-ten Mal ging am vergangenen Mittwochvormittag für eine Weile auf dem Meißner Plossen – sprich der Wilsdruffer Straße im Verlauf der Haarnadelkurve zum Plossen – nichts mehr. Dieses Mal hatte sich ein Sattelschlepper der Berliner Spedition Biermordt bergauf in der Kurve festgefahren. Der Grund für das Malheur ist eines der Grundübel der Kurve: Denn der Brummi-Fahrer habe wegen entgegenkommender Fahrzeuge nicht ordentlich ausholen können, sei deshalb steckengeblieben.

Das berichtete der betroffene Fahrer der SZ vor Ort. „Die Räder sind daraufhin durchgedreht. Nichts ging mehr“, so der Kraftfahrer. Während ein Berufskollege weiterhalf, indem er die Fahrzeugführer hinter dem Unglücksfahrer bat, etwas zurückzurollen, bildete sich ein Stau am Plossen. Nach etwa einer Viertelstunde konnte der Steckengebliebene ein Stück zurücksetzen, um Schwung zu holen. Dadurch gelang ihm schließlich doch die Fahrt um die enge Kurve. Die Stadtratsfraktion der Linken, die schon länger auf eine schnelle Lösung pocht, hat sich inzwischen an den Parteikollegen und Landtagsabgeordneten Sebastian Scheel mit der Bitte um „weitere dringende Unterstützung“ gewandt. (SZ/mhe)

