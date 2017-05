Endstation Oskarstraße Stadt und DVB wurden vom Baustopp-Beschluss kalt erwischt. Dabei sah alles sehr gut aus.

Hier passiert demnächst nichts mehr. Ob die Oskarstraße eine provisorische Asphaltdecke bekommt, ist noch nicht entschieden. © René Meinig

Zwei Bagger schließen Gruben auf dem Teil der Oskarstraße, der in den Wasaplatz mündet. Auf der anderen Seite bis zur Tiergartenstraße ist keine einzige Baumaschine mehr im Einsatz. Auf dem Gustav-Adolf-Platz wird ein unterirdischer Bau gesichert, der künftig für eine neue Fernwärmeleitung gebraucht wird, ansonsten passiert auch dort kaum etwas. Noch bis August haben die Bauleute auf der Oskarstraße und der Tiergartenstraße zu tun. Dort soll künftig einmal die Straßenbahn fahren. Doch wann es so weit sein wird, ist offen, seit das Oberverwaltungsgericht (OVG) Bautzen vor reichlich drei Wochen einen Baustopp verfügt hat.

Andreas Hemmersbach, Vorstand der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB), erklärt gefasst, wie es nun weitergeht. Wasser- und Gasversorgung müssten stets sicher sein, die neue Fernwärmeleitung der Drewag kann aber vorerst nicht gebaut werden, sagt Hemmersbach. Und: „Seit dem Gerichtsbeschluss haben wir keine Bauwerke mehr begonnen, die direkt mit der Stadtbahntrasse in Verbindung stehen.“

Hemmersbach ist es gewohnt, Reden zu halten. Doch beim Baustopp auf der Oskarstraße fällt es ihm nicht leicht, stets die Fassung zu bewahren. „Das hat uns relativ kalt getroffen“, kommentiert der DVB-Vorstand den OVG-Beschluss. Mit Sorge sieht er auf den August. Bis dahin sollen alle noch möglichen Arbeiten erledigt sein. Von der Landesdirektion Sachsen (LDS) kam aber das Signal, dass der vom Gericht beanstandete Formfehler bei der Planung nicht vor Mitte September behoben sein wird. „Eine bestürzende Nachricht“, so Hemmersbach. Danach ist es zu spät, um die Fernwärmeleitung noch in diesem Jahr zu erneuern, der Bauablauf muss von Grund auf neu geplant werden. Und die Oskarstraße bekommt dann womöglich eine Asphaltdecke. Zum Zeitverzug käme so erstmals ein satter finanzieller Aufschlag, denn diese provisorische Deckschicht kostet wenigstens 300 000 Euro, schätzt die Stadtverwaltung.

Doch damit nicht genug: Der Baustopp auf der Oskarstraße und dem Gustav-Adolf-Platz bremst auch weitere Projekte der Verkehrsbetriebe aus. So wird vorerst nichts aus der ab Ende Juni geplanten Umgestaltung des Wasaplatzes. Dort sind barrierefreie Haltestellen, eine neue Grünanlage und bessere Fahrbahnen geplant. Die DVB haben diese Pläne vorerst auf Eis gelegt.

Bange Blicke richten sich dafür auf die Wasastraße. Denn dort fahren die Straßenbahnen auf der letzten Schienenrille. Auf dem gesamten Gleisabschnitt ist nur noch Schrittgeschwindigkeit möglich und im schlimmsten Fall drohen teure Gleisreparaturen. So weit ist es aber noch nicht.

Hemmersbach ist sich mit allen am Bau Beteiligten einig, dass der Formfehler bei der Planung, den das OVG beanstandet hat, behoben werden muss. Jörg Lämmerhirt, der für Strehlen zuständige Ortsamtsleiter, bringt das auf den Punkt: „Das ist die Rechtslage und es ist gut, dass es solch eine Kontrollinstanz gibt“, stellt er fest. Trotzdem findet er die Situation „sehr, sehr, schwierig.“ Die Folgen des Baustopps seien noch nicht abschätzbar, sagt Lämmerhirt. „Und wir hier vor Ort sind die Leidtragenden für Fehler, die andere gemacht haben.“ Lämmerhirt fürchtet, dass die Gerichtsentscheidung für die Anwohner zu einer Geduldsprobe und für Stadt und Verkehrsbetriebe zu einem finanziellen Problem werden könnte. „Das potenziert sich“, sagt er mit Blick aufs Geld, „ich will mir das noch gar nicht ausmalen.“

Dabei waren die Bauleute ihrem Zeitplan noch Mitte April weit voraus. Etwa einen Monat Vorsprung hatten sie da bereits gegenüber den Plänen. Die Verantwortlichen im Rathaus und bei den Verkehrsbetrieben frohlockten bereits und rechneten hinter vorgehaltener Hand damit, dass die neue Stadtbahntrasse vielleicht bis November fertig werden könnte – etwa ein Vierteljahr vor dem geplanten Termin.

Dass sie kommt, ist aus Sicht der Bauverantwortlichen trotz des Baustopps absolut sicher. „Der volkswirtschaftliche Nutzen ist unstrittig, auch aus Sicht der Fördergeldgeber“, erklärt Hemmersbach diesen Optimismus. Im Klartext: Unterm Strich gewinnt die Stadt mit der Millioneninvestition. Sie ist finanziell sinnvoll und ökologisch richtig, haben demnach alle Abwägungen ergeben, die schließlich in die Planungsunterlagen eingeflossen sind.

Am Montag wollen Stadt und Verkehrsbetriebe den Strehlenern erklären, wie es mit dem Bauprojekt weitergeht. Dazu laden die Bauverantwortlichen um 18 Uhr in den Saal des Gemeindehauses der Christuskirche, Elsa-Brandström-Straße 1 ein. Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne), Straßenbauamtschef Reinhard Koettnitz und Verkehrsbetriebe-Vorstand Andreas Hemmersbach wollen die momentane Situation erklären und den Strehlenern Rede und Antwort stehen.

zur Startseite