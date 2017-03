Endstation Meißen Der neue Steffen-Schröder-Krimi ist eigentlich gar kein Krimi und genau deswegen besonders interessant.

Der Meißner Autor Peter Braukmann. © Claudia Hübschmann/Archiv

Dieser Mann in einem Wohnmobil an der Elbe unterhalb der Albrechtsburg kann mit Fug und Recht mausetot genannt werden. Er hatte einen Herzanfall, Gift im Blut und eine Kugel im Kopf. Da ist jemand auf todsichere Weise aus dem Leben geschieden. Und das ausgerechnet zum Weinfest.

Privatdetektiv Steffen Schröder wird von dem Meißner Autor Peter Braukmann im neusten Buch der Reihe eine harte Nuss zum Knacken gegeben. Dabei erhält der Leser – gerade am Anfang des Buches – jede Menge Lokalkolorit serviert. Was beim ARD-Sonntagstatort mittlerweile oft zu kurz kommt, hier gibt es Heimatgeschichte und Meißner Originale im Überfluss. Angefangen von einem Hotelchef mit Vorliebe für böhmisches Bier bis hin zum Auftritt der Ulk-Combo eines stadtbekannten Posaunisten. Wer keine SZ liest, erhält als Bonus eine kurze Zusammenfassung der jüngsten Provinzpossen, die vermuten lassen, dass Meißen und Schilda Partnerstädte im Geiste sein müssen.

Würde sich dieser Stil über alle 220 Seiten hinziehen, könnte die Lektüre vermutlich schnell eintönig werden, aber Peter Braukmann schafft gekonnt den Absprung. Indem er seinen Krimi auf zwei Ebenen spielen lässt, erhält er die Möglichkeit, autobiografisches Material aus der Kindheit und Jugend eines Nach-Achtundsechzigers einfließen zu lassen. Ergänzt um Einblicke in die Folk- und Fernsehmacher-Szenen.

Gerade der ostdeutsche Leser darf hier in ein Milieu und eine Zeit der alten Bundesrepublik eintauchen, die literarisch wenig beackert sind. In einigen Passagen erinnert das Buch ein wenig an Sven Regners geniale Herr-Lehmann-Geschichten. Doch Braukmann entwickelt durchaus seinen eigenen Stil, indem er die Protagonisten – zumeist vergleichsweise ausführlich – ihre Lebensgeschichten erzählen lässt. Die Frage, wer nun der Mörder ist, tritt zwischendurch deshalb völlig zurecht in den Hintergrund.

Am Ende – zumindest das sei hier verraten – knallt es dann aber doch noch einmal richtig. Auf wenigen Seiten potenziert sich die Zahl der Leichen.

„Endstation Meißen – Tod einer Arschkrampe“ hat Peter Braukmann über die Nova MD GmbH in einer Art Selbstverlag herausgebracht. Das Buch zeichnet sich durch eine solide Bindung aus. Es ist bei Thalia oder über das Internet für 9,99 Euro zu beziehen.

