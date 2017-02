Endstation Laternenpfahl Dieser nächtliche Ausflug wird für einen 22-jährigen Autofahrer wohl nicht so glimpflich ausgehen.

Ein 22-jähriger Meißner fuhr mit einem Pkw Skoda am Freitag gegen 23 Uhr auf der Talstraße aus Richtung Neugasse in Richtung Triebischtal. In Höhe der Einmündung Kerstingstraße kam er mit dem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Straßenlaterne. Dabei zog sich ein 21 Jahre alter Pkw-Insasse leichte Verletzungen zu.

An der Laterne entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro und am Fahrzeug Totalschaden mit ca. 4.000 Euro.

Ein Atemalkoholtest beim Unfallfahrer ergab einen Wert von 1,32 Promille. Gegen diesen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten.

