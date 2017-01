Endstation Grundstücksmauer Wenn der Fahrer die Kontrolle über den Wagen verliert, geht es meist nicht gut aus.

Unter winterlichen Straßenverhältnissen passierten am Sonntag wieder einige Unfälle. So im Thiendorfer Ortsteil Lüttichau. Der Fahrer (27) eines Audi A6 war am Sonntag gegen 19.30 Uhr auf der Verbindungsstraße zwischen Stölpchen und Lüttichau unterwegs. In einer Kurve verlor der Mann die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Grundstücksmauer. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden summiert sich auf rund 2.300 Euro.

Am Sonntagvormittag fuhr ein 18-Jähriger mit einem VW Bora auf der S 81 aus Richtung Lenz in Richtung Zschauitz. Als er dabei zum Überholen eines Fahrzeuges ansetzte, verlor er auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der 18-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am VW entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

zur Startseite