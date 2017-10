Endstation für zwei Fahrer Verkehrskontrollen überführten Alkoholsünder: Jetzt laufen Anzeigen gegen sie.

Polizeibeamte kontrollierten am Mittwochabend gegen 19.50 Uhr auf der Dresdner Straße einen Lkw Mercedes Benz, welcher in Richtung Innenstadt unterwegs war. Als die Beamten bei dem 56-jährigen Fahrer Alkohol rochen, führten sie einen Atemalkoholtest durch. Reichlich 0,6 Promille, so lautete dessen Ergebnis.

Die Polizisten untersagten dem 56-Jährigen daraufhin die Weiterfahrt und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Eine ähnliche Feststellung trafen Polizisten einige Stunden später auch auf der Neuen Hauptstraße in Wildenhain. In dem Fall war es ein 48-jähriger Skodafahrer, dessen Atemalkoholwert am 19. Oktober knapp 20 Minuten nach Mitternacht 0,7 Promille betrug.

Wie im vorangegangenen Fall untersagten die Beamten eine Weiterfahrt und leiteten ebenfalls ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

